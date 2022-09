Quanto o Santos recebe pela venda de Arthur Gomes ao Sporting

Paulistas embolsarão 3,95% da venda de Arthur Gomes do Estoril para o Sporting. O clube terá direito a pouco mais de R$ 500 mil

O Santos embolsará 3,95% da venda de Arthur Gomes para o Sporting, de Portugal. A negociação foi costurada por 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual) fixos mais 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões) em variáveis conforme metas estabelecidas, como soube a GOAL.

O percentual que os paulistas receberão é referente apenas à parte fixa das tratativas. Desta forma, o clube embolsará 98,75 mil euros (R$ 512,85 mil) por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa. A fatia do Peixe foi calculada pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

O Santos teria direito a 5% da negociação, além do mecanismo de solidariedade, em caso de uma venda com valor fixo igual ou superior a 4 milhões de euros (R$ 20,77 milhões).

Os paulistas não detinham fatia dos direitos econômicos do jogador. O Estoril era dono de 100% dos direitos do jogador, como apurou a reportagem com uma fonte ligada ao clube lusitano.

Agenciado pela NN Consultoria, empresa comandada pelo pai do atacante Neymar, Arthur Gomes tinha contrato com o Estoril, da primeira divisão portuguesa, até 30 de junho de 2024. O jogador chegou ao clube de forma gratuita em agosto do ano passado. Ele já despertava interesse de alguns clubes no mercado da bola.

Em sua primeira temporada na Europa, fez 29 partidas, somando 2.243 minutos jogados, com dois gols e quatro assistências. No início de 2022/2023, já esteve em campo em quatro oportunidades, com um gol marcado e uma assistência.