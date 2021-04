Quanto ganha o campeão da Recopa Sul-Americana?

Palmeiras e Defensa y Justicia disputam o troféu e também o valor pago ao vencedor; vice também tem prêmio

Encerrando a temporada 2020 no futebol continental, Palmeiras e Defensa y Justicia vão decidir o título da Recopa Sul-Americana. O Verdão se classificou para a disputa como campeão da Libertadores de 2020, enquanto os argentinos chegam na competição após a conquista da Sul-Americana da temporada passada. Além do título inédito, o torneio também tem uma premiação em dinheiro.

O título da Recopa é definido em dois jogos, disputados com mandos intercalados. O jogo de ida, que será na quarta-feira, 7 de abril, o Defensa y Justicia joga em casa, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello. Já o Palmeiras, por ser campeão da Libertadores, tem a vantagem de decidir em casa.

O jogo do dia 14 é com mando do Verdão porém, por conta das medidas de combate a pandemia em São Paulo, o jogo será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, onde alguns dias antes, contra o Flamengo, o time de Abel Ferreira disputa a Supercopa do Brasil.

Mas, para além de ser a chance de mais um troféu para a prateleira - que seria inédito para os dois times -, a Recopa ainda rende um bom prêmio em dinheiro, principalmente para o seu campeão.

Qual é a premiação em dinheiro da Recopa Sul-Americana?

Apesar de ser um valor bem mais modesto do que os R$ 80 milhões pagos ao campeão da Libertadores, os times que disputam o título da Recopa Sul-Americana recebem uma quantia significativa.

Ao grande vencedor, a Conmebol vai pagar um valor de R$ 7 milhões. Já o segundo colocado, apesar de não ganhar o troféu, não vai para casa de mãos vazias, já que embolsa um prêmio de R$ 4,2 milhões pela participação na disputa.

Os dois times terão a chance de um título inédito. Enquanto o Defensa y Justicia teve na Sul-Americana seu primeiro título continental, o Palmeiras já é bi-campeão da Libertadores, no entanto, em 1999, ano do primeiro título alviverde, a Recopa não estava sendo disputada.

A última edição da Recopa, em 2020, o Flamengo conquistou o título em cima do Independiente del Valle. Assim como em 2021, os brasileiros se classificaram como campeões da Libertadores, e os equatorianos haviam vencido a Sul-Americana.