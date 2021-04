Do que o Palmeiras precisa para ser campeão da Recopa Sul-Americana?

O time comandado por Abel Ferreira venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1 no jogo de ida

Apesar de ter levado alguns sustos no duelo de ida realizado na Argentina, o Palmeiras ganhou o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana e dá um passo a mais do que o adversário na missão de levantar a taça – disputada entre o campeão da Copa Sul-Americana, a equipe argentina, e o campeão da Libertadores da América, caso do Alviverde.

Rony e Gustavo Scarpa fizeram os gols para a equipe treinada por Abel Ferreira, enquanto Braian Romero fez o do Defensa. O duelo que vai definir o campeão está marcado para 14 de abril, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, já que o estado de São Paulo não está permitindo a realização de eventos esportivos por causa da pandemia de Covid-19 – em meio a uma situação na qual o Brasil vai batendo recordes de mortes.

Com a vitória por 2 a 1, o Palmeiras joga pelo empate para levantar a taça. O Defensa y Justicia fica com o título se vencer por dois gols de diferença. Se vencer por um gol de diferença, a definição vai para a prorrogação e, caso o tempo extra siga sem alterações, os pênaltis irão definir o campeão da Recopa 2021.

"A equipe deles é muito boa, defensiva e ofensivamente, temos de tomar todos os cuidados, impor mais nosso ritmo de jogo, porque somos qualificados. Não tem nada ganho e temos de entrar para vencer o próximo jogo", disse Gustavo Scarpa para a Conmebol TV após o duelo de ida.