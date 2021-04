Defensa y Justicia x Palmeiras: siga tudo da Recopa Sul-Americana

O título da Recopa será definido em dois jogos. O primeiro, de hoje, tem mando do Defensa y Justicia; já o segundo, tem mando do Palmeiras, que ganhou o benefício de decidir em casa por ser o campeão da Libertadores.

Por conta das restrições do estado de São Paulo, o Palmeiras vai mandar o jogo no Mané Garrincha, em Brasília, onde vai enfrentar o Flamengo pela Supercopa do Brasil alguns dias antes.

A volta é daqui uma semana, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília).