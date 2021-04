Palmeiras x Defensor y Justicia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes decidem o título da Recopa nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. Para ficar com o título, o Verdão joga pelo empate para ser campeão, após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1. O duelo terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Defensa y Justicia DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 de 2021 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca o título da Recopa / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (14), às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

No Brasil, o jogo de amanhã é exclusivo na Conmebol TV! Estaremos de coração em mais uma decisão 👊🐷#AvantiPalestra #DYJxPAL #JuntosPelaRecopa https://t.co/Y9Woj4WGrJ — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 6, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate para levantar o troféu da Recopa Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o atacante Luiz Adriano. Recuperado da Covid-19, ele se integrou ao grupo e está à disposição.

𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒄𝒐𝒑𝒂! 👊

Semana começando com preparação para mais 90 minutos decisivos e você acompanha os detalhes do treino de hoje pelas lentes da TV Palmeiras/FAM 🎥🐷 ➤ https://t.co/KOwIqfQFjh#AvantiPalestra pic.twitter.com/FAkAwlDOTc — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 13, 2021

O Defensa, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a Recopa no tempo normal. Se vencer por apenas um, a partida vai para prorrogação e depois pênaltis.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Gabriel Menino ou Danilo) e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano (Breno Lopes).

Provável escalação do Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Fernando Meza, Néstor Breitenbruch e Adonis Frías; Marcelo Benítez, Emanuel Brítez, Lautaro Escalante, Francisco Pizzini, Calos Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou (Braian Romero).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras Recopa 8 de abril de 2021 Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Supercopa do Brasil 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulista 15 de abril de 2021 22h (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista 18 de abril de 2021 A definir

DEF. Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras Recopa 7 de abril de 2021 Defensa y Justicia 2 x 2 Talleres Campeonato Argentino 10 de abril de 2021

Próximas partidas