Quanto é a multa de Jorge Sampaoli no Flamengo?

Treinador entrou na corda bamba após eliminação na Copa Libertadores



Após a eliminação na Copa Libertadores para o Olímpia e o clima ruim do dia a dia do Ninho do Urubu, o técnico Jorge Sampaoli está na corda bamba no Flamengo. No momento, o presidente Rodolfo Landim segura o comandante, mas vai avaliar a situação nos próximos dias.

Segundo apuração da GOAL, caso queira demitir Jorge Sampaoli, o Flamengo precisará desembolsar pouco mais de 2 milhões de euros de multa rescisória. Vale ressaltar que o treinador tem contrato até dezembro de 2024.

Jorge Sampaoli era um sonho antigo do presidente Rodolfo Landim e parte de seu grupo de apoio. O técnico também sempre deixou claro o desejo de comandar o Flamengo, especialmente pelo poderio financeiro na América do Sul.

Mais artigos abaixo

O casamento enfim aconteceu este ano, mas depois de 30 jogos já está bem desgastado e corre risco de chegar ao fim em breve. Para se manter no cargo, Sampaoli vai precisar de habilidade para lidar com o grupo, insatisfeito com a postura do treinador no dia a dia.



No próximo domingo, o Flamengo de Jorge Sampaoli encara o São Paulo, numa partida que marcará o reencontro do atual elenco com Dorival Júnior, treinador que venceu a Copa Libertadores e a Copa do Brasil com o rubro-negro em 2022. A situação pode ser constrangedora para o argentino e a diretoria do time carioca.