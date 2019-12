Quanto custou esse time do Liverpool? E o Flamengo?

Por maior que seja o investimento da equipe brasileira, as realidades ainda são muito discrepantes

Flamengo e Liverpool se enfrentam nesse sábado (21), às 14h30 (de Brasília), pela final do Mundial de Clubes, no Qatar. Muito se fala do suposto favoritismo dos europeus sobre os sul-americanos nessa etapa da competição. Os números mostram uma enorme discrepância nos valores investidos por cada clube dentro de sua realidade, e entre e não é diferente.

Um levantamento do Globo Esporte mostra que a diferença de investimento das duas equipes é de oito vezes. Com base em dados do Transfermarkt, o tem seu elenco avaliado em 65.2 milhões de euros (cerca de R$ 294 milhões), enquanto a equipe de Merseyside gastou 544.75 milhões de euros (cerca de R$ 2.45 bilhões).

Ainda assim, por maior que seja essa diferença, impressiona observar que os Reds têm apenas o sétimo elenco mais caro da Europa. O rival, , por exemplo, gastou quase o dobro do Liverpool e tem elenco avaliado em 956 milhões de euros. , , , e também aparecem antes do time de Jürgen Klopp, de acordo com o estudo Deloitte Football Money League.

Falando em jogadores individuais, a diferença ainda é grande, mas um pouco menor. Isso porque os jogadores mais caros de cada time são Virgil van Dijk e Giorgian de Arrascaeta, cada um custou 84,65 milhões de euros e 13 milhões de euros, respectivamente. Uma diferença de pouco mais de seis vezes.

Dentre os prováveis titulares do jogo desse sábado, o uruguaio Arrascaeta é o oitavo mais caro, levando em conta que os sete primeiros são todos do Liverpool, que conta com Salah, Firmino, Keïta, Alisson, Mané e outros.