Onde assistir a Liverpool x Flamengo, pela final do Mundial de Clubes?

Equipes entram em campo neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília) reeditando a final de 1981; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Enfim, o dia chegou! Em busca do título inédito, o terá pela frente o baladado neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), pela final do Mundial de Clubes. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida e o pré-jogo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Flamengo DATA Sábado, 21 de dezembro LOCAL Khalifa Stadium - Doha, QAT HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra promete grande festa em Doha / Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Atravessando um ótimo momento, assim como o rival, a equipe rubro-negra entra em campo contando com os seus principais jogadores.

Para chegar na grande final, o time liderado por Jorge Jesus venceu o Al-Hilal de virada por 3 a 1 na semifinal.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Gabigol

LIVERPOOL

Se o Fla entra em campo embalado, os Reds também não ficam para trás. A equipe comandada por Klopp, atual campeã da Liga dos Campeões, visa o título inédito na competição.

E após ter entrado em campo com um time misto contra o Monterrey na semifinal, o técnico alemão promete escalar a sua melhor equipe contra os brasileiros.

No entanto, o Liverpool possui alguns desfalques importantes. Além de Fabinho, fora do Mundial, lesionado, Van Dijk não treinou e corre risco de desfalcar o time comandado por Klopp na final.

Provável escalação do Liverpool:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Flamengo Brasileirão 8 de dezembro Flamengo 3 x 1 Al-Hilal 17 de dezembro

LIVERPOOL