Quanto custa tirar Haaland do Dortmund? "Só" 75 milhões de euros

Segundo um jornal alemão, Mino Raiola, empresário do atleta, insistiu para que houvesse tal cláusula no contrato do jogador

Recém-chegado no Borussia Dortmund, Erling Braut-Haaland já começou a fazer barulho no mercado de novo. Isto acontece pois, segundo o Bild, um dos principais jornais alemães, a multa rescisória do atacante com os auri-negros é de 75 milhões de euros.

Ainda de acordo com a publicação, tal cláusula foi uma das exigências de Mino Raiola, empresário de Haaland, para que o norueguês assinasse com o Borussia. A pedida inicial do agente era que a multa fosse 50 milhões de euros, mas tal valor foi considerado baixo e o clube conseguiu aumentá-la.

No entanto, tal cláusula só entrará em vigor em 2021, o que é relevante para o , tendo em vista o começo arrasador do centroavante. São cinco gols em 60 minutos, jogando apenas duas partidas. Ou seja: é muito provável que Haaland comece novamente a ser cobiçado no mercado da bola.

Com 19 anos, o norueguês já é sensação no Borussia: o clube já vendeu 5 mil camisas do jogador, em menos de um mês. Porém, no futebol de hoje, ainda que 75 milhões de euros seja um valor astronômico, é acessível para os maiores clubes da Europa.

Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, por exemplo, saíram por esse valor para Juventus e , respectivamente, na última janela de verão. Lucas Hernandez, um lateral, saiu por 80 milhões do Atlético de Madrid para o Bayern. Mesmo preço de Nicolas Pépé, do para o . Romelu Lukaku, então, já foi vendido por valores superiores a 75 milhões duas vezes.

Assim, caso Haaland continue com suas grandes atuações, tal valor pode acabar sendo uma barganha. Segundo informações do jornal, ainda, foi por essa cláusula, considerada perigosa, que o desistiu de contratar o centroavante (que também recusou os Red Devils).

O Borussia Dortmund retorna aos gramados neste sábado, às 11h30 (de Brasília), diante do tradicional Union Berlin, pela 20ª rodada da . O clube é o quarto colocado da competição no momento, quatro pontos atrás do líder .