Garoto com experiência de veterano, De Ligt chega à Juventus para fazer história

Defensor mais caro na história da equipe italiana, o holandês possui as qualidades para virar uma lenda da Velha Senhora

A venceu uma concorrência gigantesca para anunciar Matthijs de Ligt como reforço para as próximas cinco temporadas, levando a melhor sobre grandes gastadores do mercado, como e . Desembolsou um total de 70 milhões de euros [que ainda podem chegar a 75 mi, levando em conta as cláusulas de desempenho] e o fez tranquilamente.

Esta confiança é baseada em vários fatores, dos quais podemos destacar especialmente cinco: qualidade do futebol, pouca idade, perfil nato de liderança, o histórico da Juve na hora de apostar uma grana alta para trazer zagueiros não italianos e, enfim, os exemplos recentes de grandes contratações que outros times fizeram para o mesmo setor.

Se alguém ainda não conhecesse a qualidade do futebol do holandês, apesar de ele já ter aparecido com destaque pelo na campanha do vice na 2016-17, De Ligt cravou o seu nome na lista dos melhores zagueiros do mundo durante a última . No caminho que levou o clube de Amsterdã até a semifinal, eliminando , nas oitavas, e a própria Juventus, nas quartas, o jovem capitão foi um dos maiores protagonistas ao lado do compatriota Frenkie De Jong, meio-campista contratado pelo Barcelona.

Qualidade indiscutível

Foi algo evidenciado pela sua classe para sair jogando com a bola no pé, mas especialmente pela qualidade para fechar espaços e brigar em divididas, quase sempre com grande lealdade, com os adversários. Considerando os jogadores de defesa que disputaram um mínimo de seis jogos na última campanha europeia, o holandês teve bons números de desarmes [12], mas brilhou mesmo em sua excelente leitura de posicionamento para recuperar a posse de bola [fez isso 73 vezes, mais do que qualquer outro zagueiro] e esteve no Top-10 de rebatidas [46].

A qualidade também foi vista pelo alto, especialmente no ataque: nenhum defensor balançou, de cabeça, mais as redes do que De Ligt, que somou dois tentos em seu nome – número que poderia ser maior, já que o holandês foi também quem mais acertou cabeçadas a gol [5]. Em uma destas cabeçadas, ajudou a decretar a eliminação da Juventus dentro de Turim nas quartas de final.

Idade e liderança

#Convocados98FC | E o que falar da festa do Ajax da , na conquista do título nacional, que não vinha desde 2013/2014? Uma multidão tomou conta das ruas e o zagueiro De Ligt deu um show com um discurso de maturidade, tendo apenas aos 19 anos. pic.twitter.com/W5XARTkrXa — Rádio 98FM (@Radio98Oficial) 17 de maio de 2019

De Ligt conseguiu tudo isso com apenas 19 anos, e quando um esportista demonstra tanta qualidade com tão pouca idade é comum que seja mais valorizado – afinal de contas, a sua vida útil tende a ser consideravelmente maior nos campos. Embora tenha acabado de virar adulto, o zagueiro já demonstrou qualidade de veterano. E o perfil de liderança não fica para trás.

Logo depois de o Ajax ter conquistado o título holandês, De Ligt tomou o microfone nas celebrações e, com oratória tão fina quanto seu futebol, demonstrou saber muito bem a história da camisa por ele defendida, assim como o peso de se fazer isso nos dias atuais.

“O mais importante é que mostramos a todos do que o Ajax se trata, que tipo de cidade Amsterdã é. Mostramos a todos o que representamos, e isso (que representamos) é o futebol ofensivo. Mostramos a todos o que o homem lá de cima (Johan Cruyff) queria ver e o que ele esperava de nós. Fizemos tudo juntos: jogadores experientes, jogadores jovens, todos. E aos torcedores, queremos lhes agradecer por uma temporada fantástica”, disse, em discurso que viralizou nas redes sociais. Atuando ao lado de nomes como Buffon, Cristiano Ronaldo e Chiellini dá para imaginar esta característica amadurecer ainda mais.

Histórico da própria Juventus

Talvez o único defensor não italiano, contratado por considerável quantia pela Juventus, que já chegou demonstrando tanto poder de liderança tenha sido Lilian Thuram. A Velha Senhora já estava de olho no zagueiro francês desde sua época no , onde despontou sob o comando de Arséne Wenger no início da década de 90, mas só conseguiu o trazer em 2001, quando Thuram entrava na casa dos 30 anos, já campeão mundial por sua seleção. Na Juve, contudo, foi mais lateral-direito do que zagueiro.

Até porque se há um clube que sempre teve boas condições de se reforçar com os melhores nomes da zaga, é a Juventus. Tanto no passado, com exemplos como Bergomi, quanto no próprio elenco atual, com Bonucci e Chiellini, a Velha Senhora costumeiramente faz bom uso de seu gigantismo para contratar grandes defensores que aparecem com destaque no mercado interno. Às vezes pode até não dar tanta sorte, mas quando dá, o atleta em questão costuma criar raízes e ser considerado um dos mais competentes do mundo.

Exemplos recentes

Os 70 milhões de euros que levaram De Ligt ao Top-3 de maiores contratações na história da Juventus, sendo o defensor mais caros de todos, também podem ser explicados pelas boas experiências que outros clubes tiveram ao apostarem alto em zagueiros. O , por exemplo, gastou mais de 120 milhões de euros para montar a sua atual dupla de centrais, também decisiva na conquista do bicampeonato na Premier League: Laporte [65 milhões] e John Stones [55,6 mi].

Mas o exemplo maior é o de um compatriota de De Ligt: Virgil van Dijk chegou ao por 84,65 milhões de euros, valor recorde já pago por um defensor, e foi peça vital para levar os Reds ao título da Champions League. Inclusive, muitos defendem a escolha de Van Dijk como melhor jogador da última temporada.

Qualidade, liderança, idade, histórico próprio e dos outros. De Ligt já chegou à Juventus fazendo história pelos valores, mas a expectativa é vê-lo se tornar uma lenda no clube.