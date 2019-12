Quem é Erling Braut Haaland, o reforço do Dortmund que foi comparado a Ibrahimovic?

Atacante de 19 anos se destacou no futebol europeu devido ao seu faro de gols e ambição

O anunciou neste domingo (29) a contratação de Erling Braut Haaland, do Red Salzburg. O atacante custou 20 milhões de euros aos cofres do clube alemão e assinou contrato até 2024.

Aos 19 anos, Haaland marcou 28 gols em 22 partidas disputadas pelo Salzburg na atual temporada, incluindo oito na fase de grupos da .

O jogador já foi comparado a Zlatan Ibrahimovic pelas suas característiscas físicas: 1,91m de altura, velocidade, faro de gols e ambição.

"Desde o início, senti absolutamente que queria ingressar neste clube, seguir nesse caminho e jogar futebol nesta incrível atmosfera em Dortmund, diante de mais de 80 mil torcedores. Estou realmente ansioso para começar", disse Haaland.

O CEO do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, se mostrou empolgado com a chegada do jovem atacante ao elenco aurinegro.

"Apesar de muitas ofertas de alguns dos principais clubes absolutos em toda a Europa, Erling decidiu se junto ao projeto no Borussia e à visão que lhe mostramos. Nossa tenacidade valeu a pena".

Já o diretor do clube, Michael Zorc, destacou as características de Haaland.

"Todos podemos esperar ver um atacante ambicioso, atlético e fisicamente forte, com um instinto claro de vol e velocidade impressionante, e esperamos que ele se desenvolva ainda mais em Dortmund. Erling está, é claro, apenas começando e esperamos que seja uma grande carreira".

Mais sobre Haland

Filho do ex-jogador Alf-Inge, ele tem atraído as atenções desde sua primeira aparição como jogador profissional, aos 16 anos no Molde, quando chegou do Bryne, da segunda divisão, em fevereiro de 2017.

Ao contrário de seu pai, que era zagueiro ou volante, Erling é um centroavante que tem como foco balançar as redes. Ele estreou com um tento contra o Volda, em um jogo de copa e precisou de apenas seis minutos para marcar outro gol, desta vez pela liga, após sair do banco de reservas contra o Sarpsborg, pouco menos de um mês antes de completar 17 anos.

Na Noruega, ele pôde aprimorar seu repertório longe dos holofotes até que, um ano depois, em julho de 2018, Erling fez quatro gols nos primeiros 21 minutos de jogo contra o então invicto Brann, para garantir a vitória de 4 a 0 no Campeonato Norueguês.

Carregando a bola em profundidade com tranquilidade ou sendo referência entre os defensores usando sua altura de 1,91m, ele é difícil de ser contido quando atinge sua velocidade máxima. A bomba que sai de sua perna esquerda e o poder de fogo na marca do pênalti são características adicionais ao que pode ser considerado um "pacote completo" no que se trata de ser um camisa 9 moderno.

(Foto: Getty Images)

Håland mudou de ares e desembarcou na Áustria, onde assinou contrato de cinco anos com o Red Bull Salzburg.

No de 2019, Håland voltou a demonstrar o seu faro de gols e fez história ao anotar nove (é isso mesmo, nove!) gols na goleada por 12 a 0 sobre Honduras.