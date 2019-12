Empresário de Pogba: 'United conseguiria arruinar Pelé, Maradona e Maldini'

Mino Raiola, agente do francês, criticou a postura do clube inglês e se disse preocupado com o futuro de seu cliente

Conhecido tanto por ser um dos mais famosos empresários do mundo do futebol quanto por sua "sinceridade", Mino Raiola, agente de Paul Pogba, resolveu atacar o , clube atual de um dos principais clientes.

Segundo o empresário, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica: "O problema de Pogba se chama Manchester United, um clube onde não há planejamento. Hoje, eu não levaria nenhum de meus jogadores para lá. Eles conseguiriam arruinar até Pelé, Maradona e Maldini."

Não é segredo para ninguém que o staff do craque francês não deseja permanecer no United: o desejo de Pogba é jogar no , mas os Red Devils recusaram qualquer sondagem do clube merengue, pedindo um valor astronômico para liberar o jogador. No entanto, Raiola parece determinado a levar seu cliente para terras espanholas, e já é sabido que Zidane deseja contar com o meiocampista.

Paul Pogba não foi o único jogador empresariado por Mino Raiola a causar problemas no United: o superagente também tem como clientes Romelu Lukaku e Henrikh Mkhitaryan, dois dos maiores "flops" da história recente da equipe inglesa.

Uma das principais estrelas de Raiola no momento, Erling Braut Håland, recusou proposta dos Red Devils recentemente, afim de se transferir ao Borussia Dortmund. Questionado sobre rumores que apontaram que o Manchester United tinha desistido do jogador após um confronto entre agente e clube, o empresário afirmou não ter influenciado a decisão do centroavante: "Se ele querem me culpar por isso, tudo bem, me culpem, mas o jogador está feliz. Ele fez sua escolha."