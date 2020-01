Haaland estreia com hat-trick, dá vitória ao Dortmund e manda recado ao mundo

Atacante norueguês fez sua primeira partida pela Bundesliga

Nem o mais otimista torcedor do poderia prever como foi a estreia de Erling Braut Haaland com a camisa aurinegra. O noruguês de 19 anos fez sua primeira partida neste sábado e, com três gols, foi decisivo para o triunfo por 5 a 3 sobre o pela .

O Borussia perdia a partida por 3 a 1 quando Haaland entrou em campo aos 11min do segundo tempo no lugar de Lukasz Piszczek, e o garoto precisou de três minutos para fazer seu primeiro gol com a camisa da equipe de Dortmund. O centroavante ainda faria mais dois no segundo tempo, sendo que Jadon Sancho guardou o tento de empate.

Haaland foi contratado nesta janela de inverno junto ao Red Bull Salzburg. O jovem, que já foi comparado a Zlatan Ibrahimovic, era desejado por gigantes como , mas o Borussia Dortmund levou a melhor.

A estreia do norueguês pela Bundesliga serve de recado ao mundo: o futebol tem um novo centroavante disposto a figurar entre os melhores da posição no mundo.

“Foi um dia bom, fico feliz. Eu estou muito relaxado, e também não sei o motivo. As estatísticas são bem legais, eu tenho boas pessoas ao meu redor aqui no Dortmund, ótimos companheiros de time. É um clube fantástico. Hoje eu posso sorrir o dia todo, isso é o mais importante”, disse para o Sky o atacante.