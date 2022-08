Quantas finais o Flamengo já jogou na Copa do Brasil?

Em busca do tetra, os rubro-negros enfrentam o São Paulo nesta semifinal de 2022

Apresentando um futebol de altíssimo nível sob o comando de Dorival Júnior em 2022, o Flamengo disputa vários títulos na temporada e a Copa do Brasil é um deles. Os rubro-negros buscam o tetra na competição de mata-mata e já estão na fase semifinal – onde enfrentam o São Paulo, como jogo de volta marcado para o Maracanã.

Favorito ao título desta Copa do Brasil, o Flamengo já disputou um total de sete finais do torneio nacional mais democrático do país. No âmbito geral destas decisões, os rubro-negros viram mais finais felizes do que amargos. Inclusive, a primeira decisão disputada pelo Flamengo, em 1990, terminou com título invicto na segunda edição do certame.

Naquela edição 1990, o adversário rubro-negro na final foi o Goiás. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0 e um empate sem gols, fora de casa, na volta, sacramentou o título. A equipe base, escalada pelo técnico Jair Pereira, foi a seguinte: Zé Carlos; Ailton, Vitor Hugo, Rogério Lourenço, Piá; Uidemar, Júnior, Zinho, Bobô; Renato Gaúcho e Gaúcho.

A segunda final de Copa do Brasil disputada pelo Flamengo foi em 1997 e terminou com o vice-campeonato contra o Grêmio – após dois empates, o primeiro deles sem gols e o segundo terminando em 2 a 2. E os lamentos não parariam por aí.

As duas tentativas seguintes do Flamengo em finais terminaram em derrotas: em 2003 os rubro-negros perderam para o Cruzeiro e em 2004 uma derrota histórica para o Santo André em pleno Maracanã.

Depois de três vice-campeonatos, quando o título de Copa do Brasil enfim retornou à Gávea foi em grande estilo. Em 2006, o Flamengo disputou sua quinta final e o adversário foi o Vasco da Gama. No duelo entre rivais, o Fla encaminhou o título logo na ida com triunfo por 2 a 0. No jogo de volta, uma nova vitória por 1 a 0 sacramentou o bi. O Flamengo treinado por Ney Franco entrou em campo na finalíssima com a seguinte escalação: Diego; Renato Silva, Fernando, Ronaldo Angelim; Léo Moura, Jônatas, Toró, Renato Abreu, Renato Augusto, Juan; Luizão.

A sexta final do Flamengo terminou com final feliz em 2013, com o título sendo sacramentado sobre o Athletico-PR, dentro do Maracanã, com vitória por 2 a 0 após empate na ida. O time treinado por Jaime de Almeida entrou em campo com: Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir, André Santos; Amaral, Elias; Luiz Antonio, Carlos Eduardo, Paulinho; Hernane Brocador.

Já a sétima e, até agora, última final de Copa do Brasil disputada pelo Flamengo foi em 2017, contra o Cruzeiro e terminou em derrota na disputa de pênaltis.