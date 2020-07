Messi se despede de La Liga com recorde de assistências e artilharia encaminhada

Após desabafo no meio da semana, argentino dá show contra Alavés, com dois gols e uma assistência, e adota tom apaziguador

Até quando o termina a temporada em crise Messi consegue brilhar. O título de ficou com o , é verdade, mas o argentino, ao ter uma atuação de gala na goleada por 5 a 0 contra o , terminou mais uma edição do Espanhol como campeão absoluto nas estatísticas.

O show do argentino no duelo disputado neste domingo no Estádio Mendizorroza começou aos 24 minutos, quando ele deu passe para Ansu Fati abrir o placar. Com a 21ª assistência no torneio, Messi quebrou um recorde que pertencia ao antigo colega Xavi, que era o maior garçom de uma só temporada desde que deu 20 passes para gol em 2008/2009.



O camisa 10 não parou por aí e anotou o segundo gol do Barça na partida, após receber passe de Puig na área. Já na etapa complementar, aos 30 minutos, aproveitou cruzamento de Alba para marcar seu segundo no jogo e quarto dos catalães na partida (Suárez e Semedo também marcaram).

Ao balançar as redes mais duas vezes, Messi praticamente assegurou o topo da artilharia do Espanhol pela sétima vez na carreira - e quarta vez seguida, outro feito que nenhum jogador conseguiu. Ele soma 25 gols, contra 21 de Benzema, do Real Madrid, que teria que marcar ao menos quatro vezes contra o , logo mais, às 16h (de Brasília), para alcançar o rival.

Messi, que nesta semana chamou atenção ao detonar o rendimento do Barça na temporada, fez seis gols e deu oito assistências apenas nos 11 jogos disputados após a paralisação da pandemia, quando o Real arrancou rumo ao título.

Em entrevista após a partida contra o Alavés, o craque argentino adotou um tom mais apaziguador e projetou o duelo contra o , dia 7 de agosto, pelas oitavas de final da .

"Precisávamos de um pouco de tranquilidade. Limpar a cabeça e voltar com mais vontade. Já fizemos a autocrítica da porta para dentro. Agora temos que nos estabilizar, trabalhar, dar o máximo e mostrar que mudamos", declarou.

Mais um Espanhol chegou ao fim para Messi, e ninguém pode dizer que ele não fez a parte dele...