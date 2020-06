#ForaMessi: entenda as razões pela qual parte da torcida do Barcelona critica o craque

A hashtag, que viralizou no Twitter, virou motivo de zoeira e vários internautas aproveitaram a situação para pedir Messi em suas equipes

Messi mimado e paneleiro? Foram com esses argumentos que parte pequena - bem pequena... - da torcida do subiu a hashtag #ForaMessi no Twitter, pedindo a saída do melhor jogador de futebol da atualidade.

Não entendeu nada? A gente também ficou confuso, mas tenta explicar as razões de parte da torcida culé.

Conforme começaram pipocar notícias da eventual saída de Quique Setién ao fim desta temporada, em apuração exclusiva da Goal, uma das razões pela qual o treinador perdeu prestígio quanto à diretoria do Barcelona é que, supostamente, Setién teria "perdido o vestiário".

Parte de alguns jogadores mais influentes do clube, como Messi, Piqué, Busquets, entre outros, teriam tido conflitos tanto com o técnico quanto com um de seus auxiliares, Eder Sarabia. O vestiário do clube também não gostou do tratamento de Setién em relação a Arthur, depois da venda do brasileiro, e nem das atuações ruins dentro de campo - Suárez responsabilizou o técnico pelo tropeço diante do , em entrevista.

E só alimenta aqueles então boatos cada vez mais reais de um elenco mimado a críticas. Não pode ouvir algo contrário que já ficam emburrados. O perfil de Sarabia não tinha na última comissão. Tem que ficar com aquela cara de cu de Quique Setién. Aí eles gostam. + — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) June 29, 2020

Com um racha entre membros importantes do elenco e o atual treinador da equipe, a diretoria do Barcelona parece ter escolhido o lado de seu vestiário. Assim, estaria cedendo novamente aos jogadores - que também tiveram problemas com Ernesto Valverde quando o ex-técnico tentou impor mudanças dentro do grupo.

Três pontos inegáveis:

1 - Diretoria do Barça é HORRÍVEL

2 - Messi é paneleiro

3 - A panela tá rachada com treinador e diretoria



Agora torcedor pedindo saída do Messi é demais para mim HAHAHA meu Deus. É querer pagar de diferentão? Qual o sentido? pqp — Bruno (@_BrunoMessi_) June 29, 2020

Lionel Messi, pivô da polêmica com Sarabia, estaria no epicentro da confusão. Com a eventual saída de mais um técnico dos catalães, parte pequena da torcida começou a acusar o argentino de ser uma influência negativa no vestiário da equipe: não é de hoje que existem acusações de que o craque seria o líder de uma "panela" dentro do elenco do Barça.

Assim, com o Barcelona próximo de mais uma iminente mudança de comando - a não ser que Setién consiga uma recuperação milagrosa -, esses fãs foram às redes sociais para pedir a saída do ídolo, afirmando que o clube nunca conseguirá retomar o protagonismo enquanto continuar cedendo aos desejos do atacante.

Evidentemente, assim que a hashtag #ForaMessi ganhou proeminência, começou a ser apoiada por torcedores de outras equipes, sonhando em ver Lionel Messi defendendo a camisa de seus times. Por mais que existam problemas óbvios no vestiário do Barça, não parece que abrir mão do craque seja a solução. A reação do resto do mundo deixa isso claro...

Informação que eu recebi é que após ler #ForaMessi nos trends, Pedrinho BH já mandou o zap pra pic.twitter.com/VUXYGz0YcQ — Leonardo S. 🇭🇳 (@LeeonardoS7) June 29, 2020

Messi viu que o clube brasileiro era vencedor, então foi pra lá e ficou até os 38. Ganhou 3 libertadores, 3 mundiais, 3 brasileirão, 3 CDB e alguns títulos estaduais. Atualmente vive com a família na zona sul do Rio de janeiro.#ForaMessi pic.twitter.com/qdG1dZH54U — 𝑀𝑎𝑡𝒉𝑒𝑢𝑠 (@airjwrdan) June 29, 2020

#ForaMessi vem ser feliz, você tem sangue de itaquera nas suas veias!! pic.twitter.com/zq0hGOiZkR — bianca #19 🏆 (@mosalazh) June 29, 2020