Quando voltam os Estaduais? A situação dos campeonatos em meio à crise do Covid-19

Em meio a crise do coronavírus Covid-19, vivemos um clima de incerteza no futebol brasileiro.

Enquanto a CBF afirma que seguirá as recomendações do Ministério da Saúde e só retomará o esporte à partir de junho, federações tem posturas diferentes: algumas prometem a retomada das competições, outras já admitem que podem cancelar os estaduais.

Assim, preparamos uma matéria para você lembrar como estão os principais estaduais do : veja a situação atual na tabela e as últimas notícias sobre uma possível volta.

Com o e o com times reservas, o estadual estava apenas a duas rodadas do fim da primeira fase quando foi paralisado: o Tricolor de Aço, líder, estava a um ponto de se classificar, enquanto que o Leão, quarto colocado no momento, ainda precisava se garantir nas semi finais. Jacuipense e Bahia de Feira completavam o grupo de quatro classificados.

Segundo o portal Bahia Notícias, a FBF descarta cancelar o campeonato deste ano, e irá fazer o necessário para que a competição termine. Mesmo assim, Manfredo Lessa, vice-presidente da entidade, já declarou que é “muito pouco provável” que o 2020 retorne, dado o término dos contratos dos clubes com os jogadores.

Depois do ser campeão da no primeiro turno do e se classificar para a final da competição, faltavam apenas duas rodadas para o término da fase de grupos da , quando a FERJ decidiu suspender todo o futebol no estado.

Neste momento, Flamengo, Boavista, e estariam classificados para as semi finais da Taça Rio. O , a dois pontos da equipe de Saquarema, ainda lutava pela classificação, mas o , quatro pontos atrás do time do bairro da Portela, via a chance de se recuperar na competição mais distante.

Nesta sexta-feira (10), os clubes da primeira divisão do Campeonato Carioca, junto com a FERJ, concordaram em terminar a competição no campo. Assim, as equipes que participaram irão, por meio de suas equipes médicas, montar um protocolo de ação para que o Cariocão possa retornar sem riscos.

O Catarinense 2020 já parou na sua fase de mata-mata: os clubes foram informados da suspensão da competição logo após o último duelo da primeira fase, e já se preparavam para jogar as quartas de final.

Os duelos determinados eram: Avaí x ; x Marcílio Dias; x Brusque e -SC x .

Nesta segunda-feira (13), a FCF, entidade que regula o futebol no estado de Santa Catarina, começou a cogitar que o campeonato fosse retomado neste próximo dia 9 de maio. Cláudio Gomes, gerente da associação de clubes do estado, afirmou em entrevista que tal retorno seria acompanhado de “protocolos de total segurança.”

A duas partidas do final da segunda fase do Cearense, a situação parece encaminhada: Ferroviário, , Ceará e Guarany de Sobral estavam próximos das semi finais antes da paralisação.

A única certeza da FCF, Federação Cearense de Futebol, é que o estadual será terminado. Mesmo assim, clubes ainda sofrem os efeitos do coronavírus Covid-19: o Guarany de Sobral, por exemplo, atual classificado para as semi finais da competição, suspendeu o pagamento de todo o elenco, por falta de receitas.

Ainda na metade do segundo turno, o Gaúchão esperava a definição do segundo finalista da competição: no primeiro fase, o campeão foi o Caxias, derrotando o Grêmio na final da Taça Francisco Novelletto.

Suspenso por tempo indeterminado, o Campeonato Gaúcho não tem garantia de que irá terminar: a FGF foi a primeira federação a abrir a possibilidade de encerrar a competição e declarar o Caxias como vencedor. Ainda assim, segundo o GloboEsporte, clubes e a entidade se reunirão em breve para decidir uma possível retomada do estadual, com portões fechados.

Campeonato Goiano

Com duas rodadas faltando para o término da primeira fase, o Goianão 2020 já contava com três classificados para as quartas de final: o , líder e com campanha arrasadora, o Jaraguá, surpresa da competição, e o , em terceiro lugar. Já o Vila Nova, outro grande do estado, ainda lutava para conseguir sua vaga.

Não existe nenhuma previsão para a retomada do campeonato: a tendência é que a competição termine no campo, mas não há nenhuma previsão de data.

Vários times, inclusive, já liberaram o elenco. O Goianésia, por exemplo, rescindiu os contratos de todos os jogadores e comissão técnica, com a promessa de os recontratar ao fim da paralisação.

Também a duas rodadas da fase final, o ainda não garantiu sua vaga nas semi finais: o clube está a três pontos da Caldense, primeira classificado no momento. O atual líder - e já garantido - é o América, seguido de perto pela Tombense e pelo Atlético.

Em entrevista, o presidente da FMF, Adriano Aro, descartou qualquer possibilidade de cancelamento. O governador do estado, Romeu Zema (NOVO), no entanto, afirmou que o futebol só deve voltar em Minas Gerais após o mês de junho.

Prestes a disputar as quartas de final, o Campeonato Paranaense foi paralisado neste último dia 15 de março. Na fase final, teríamos logo um Paratiba e o enfrentaria o . Os outros dois confrontos seriam entre Cianorte x Operário-PR e Rio Branco x FC Cascavel.

Nesta segunda-feira (13), a FPF chegou a voltar a ativa, mas anunciou um recesso de 60 dias no dia seguinte. Ainda não existe nenhuma data prevista para a retomada da competição. A entidade está estudando propostas, e nada ainda foi descartado: até mesmo o cancelamento do campeonato é apoiado por algumas equipes.

A duas rodadas do final da fase de grupos do Paulista, dois clubes já estavam classificados para as quartas de final da competição: o , líder do Grupo C, e o RB , do D. e também pareciam ter a classificação encaminhada, e era só questão de tempo até que os rivais garantissem sua presença na fase final.

Se o campeonato terminasse naquele momento, os oito classificados seriam Santos, Oeste, Santo André (líder geral, mas que perdeu todo o elenco, em situações contratuais), Palmeiras, São Paulo, , RB Bragantino e . O Corinthians, vivendo um drama, precisaria de uma combinação de resultados para tentar a classificação.

Nesta última quarta-feira (15), Lauro Jardim, colunista do O Globo, deu a informação de que a FPF confirmou que o terminará dentro de campo, com portões fechados, mas sem ainda nenhuma previsão de data.

Campeonato Pernambucano

A uma rodada do final da primeira fase, duas equipes já estão classificadas diretamente para as semi finais: o , líder geral da competição, e o Salgueiro. Cinco times brigam por quatro vagas para as quartas de final, o Sport, o , o Retrô, o Afogados e o Central.

Em entrevista, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, se admitiu otimista: a entidade estaria preparando a retomada da competição para meados do mês de maio.

