Grêmio perde final para o Caxias e torcida culpa Renato. Acabou o amor?

A torcida tricolor não escondeu o descontentamento após a derrota na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho

O sábado de carnaval não foi dos melhores para alguns dos maiores clubes do . Além das derrotas de e , o também sofreu um revés dolorido para a sua torcida.

O Imortal foi derrotado por 1 a 0 para o , na final do primeiro turno do . Diogo Oliveira fez o único gol e, nas redes sociais, torcedores gremistas não esconderam o descontentamento com as decisões tomadas pelo técnico Renato Gaúcho; veja abaixo!

O Grêmio hoje:



- Teve um pênalti não marcado

- Não teve meio de campo

- Maicon fez uma partida horrível

- Faltou criações individuais

- Não chutou em gol

- Tomou gol por cima de novo

- Jogo lento, mas muito lento

- Renato trocou mal



A derrota foi justíssima, lamentável! — Grêmio Nation 🇪🇪 (@gremio_nation) February 22, 2020

me arrumando pra escutar a coletiva do renato pic.twitter.com/LEBBe2USpH — anna lendo acomaf (@tozierbarrow) February 22, 2020

Escrevi na semana a amigos e faço agora aqui. Grenal mascarou começo de ano ruim. Renato desmontou meio contra Aimoré e Inter. Venceu clássico, mas poderia ter perdido. Hoje, de novo, um desmonte. Optou por Thiago Neves e Luciano, preterindo goleador Pepê. Bruxismo de 2019 segue. — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) February 22, 2020

Chega de tratar o Renato como Deus, né?



Em 2018, eliminado pelo que não se compara ao atual e pipocava em todos os mata-matas (depois foi eliminado para o fraquíssimo Corinthians).



Em 2019, vexame contra e Flamengo.



2020, já começou com vexame. — Luis Felipe (@LF_Brinques) February 22, 2020

Renato Gaúcho vendo o Grêmio ser vice pro Caxias do Sul pic.twitter.com/dTHvZ1G9Sl — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 22, 2020