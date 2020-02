Atlético-MG demite Dudamel e mostra que só o América-MG é feliz em Belo Horizonte

Venezuelano durou apenas 52 dias no comando do Galo; neste período, ele acumulou eliminações e vexames

O ano de 2020 não está sendo nada fácil para os grandes mineiros. Na temporada mais difícil da história do , o protagonizou na noite desta quarta-feira um dos maiores vexames do clube. A eliminação para o Afogados-PE já representa uma mancha na história do Galo.

O venezuelano deixou a seleção de seu país no início do ano para dirigir o Atlético e foi recebido com festa pela torcida no aerporto e assinou contrato com o clube mineiro por dois anos. A chegada de Rafael Dudamel no clube era cercada de boas expectativas. Mas assim que a bola começou a rolar, tais expectativas se tornaram preocupação.

O bom futebol esperado não apareceu e, ao invés de vitórias, Dudamel acumulou eliminações: na Copa Sul-Americana, para o Unión de Santa Fé, e na Copa do . A passagem que tinha duração prevista para dois anos durou apenas 52 dias. O venezuelano foi demitido do comando do clube após o vexame contra o Afogados. Foram apenas dez partidas do treinador no comando do Atlético, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

No momento de reconstrução do maior rival, que jogará a no segundo semestre, o momento no é de voltar a estaca zero e repensar o planejamento já na reta final do . O estadual virou a única chance real de título em 2020 para o time, já que não se imagina que o Atlético fará frente a equipes como o na disputa pelo Brasileiro - único campeonato que sobrou para o clube disputar.

Juntamente com Dudamel, o Atlético anunciou a saída de diversos profissionais da confiança do venezuelano que chegaram com o treinador. Rui Costa (diretor de futebol) e Marques (gerente de futebol) também foram demitidos de seus cargos. Para o jogo contra o , no domingo, James Freitas e Lucas Gonçalves comandarão a equipe.

Quem está olhando a crise nos grandes de longe é o , que tem feito sua parte enquanto Cruzeiro e Atlético tentam se reerguer em meio a tantas crises. O Coelho está empatado em pontos com o líder Tombense no Campeonato Mineiro. As duas equipes se enfrentam neste fim de semana e o América pode assumir a liderança. Enquanto isso, a nem na zona de classificação para as semifinais está.