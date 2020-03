Corinthians: qual a posição na tabela de classificação?

Com Tiago Nunes já tendo o seu trabalho questionado, Timão inicia 2020 sob forte pressão

Sob o comando de Tiago Nunes, o iniciou o ano de 2020 almejando grandes conquistas. No entanto, após cair na segunda fase da , o trabalho do técnico é alvo de críticas.

Enquanto aguarda o início das oitavas de final da Copa do , o se agarra no . Pressionado por bons resultados, a equipe tem pela frente uma tarefa difícil para avançar no torneio.

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Tiago Nunes terá um tempo - inderterminado - para trabalhar e recuperar o time.

Confira a classificação do Corinthians em 2020:

CAMPEONATO PAULISTA 2020



Foto: Getty Images

O Corinthians iniciou a temporada visando chegar ao quarto título consecutivo do Campeonato Paulista. No entanto, a equipe corre risco até mesmo de não avançar da primeira fase.

A vitória de virada do sobre a , por 3 a 2, colocou o Timão a cinco pontos de distância do Bugre, segundo colocado.

Atualmente, a equipe aparece apenas na terceira posição do Grupo D, com 11 ponto e a duas rodadas do fim da fase de classificação.

Para avançar, precisa vencer os dois jogos que restam, contra (em casa) e Oeste (fora), e torcer para o time de Campinas perder de -SP (fora) e (em casa).

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º RB 17 10 5 2 3 13 7 +6 2º Guarani 16 10 4 4 2 15 9 +6 3º Corinthians 11 10 2 5 3 12 10 +2 4º Ferroviária 11 10 2 5 3 11 9 +2

COPA LIBERTADORES 2020



Foto: Getty Images

O Corinthians foi eliminado de forma precoce da Libertadores pelo Guaraní, ainda na segunda fase do torneio. Após ter perdido o primeiro jogo no por 1 a 0, a equipe comandada por Tiago Nunes chegou a abrir 2 a 0 em Itaquera, mas viu Fernández diminuir o placar no início do segundo tempo em Itaquera e avançar para a terceira fase.

COPA DO BRASIL 2020



Foto: Alexandre Vidal /

A competição que paga melhor é objetivo para todos os times. Graças à sua colocação no Brasileirão 2019, o Timão entra direto nas oitavas de final da , e deve jogar apenas na segunda metade de 2020.

No último ano, a equipe paulista chegou até as oitavas de final, quando foi eliminada pelo Flamengo. Nos dois jogos, o venceu por 1 a 0.

CAMPEONTO BRASILEIRO 2020



Foto: Getty Images

O Timão quer apagar a má impressão que deixou na última temporada, e vai em busca da sua oitava conquista do Brasileirão em 2020.

Em 2019, terminou o campeonato nacional em oitavo, com 56 pontos e apenas 49% de aproveitamento.