Carioca 2020 garante que terá fim, e FERJ fala até em "isolamento vertical"

Rubens Lopes, presidente da federação de futebol do Estado, falou sobre futuro do torneio após encontro na CBF

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes, descartou neste sábado que o tenha um encerramento que não seja com a realização das partidas restantes.

O torneio foi suspenso no dia 16 de março em função da pandemia do novo coronavírus e não há previsão de retorno. Lopes, porém, disse que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu que haverá datas para os serem finalizados.

"O Campeonato Carioca será decidido no campo, tão logo seja possível o retorno aos treinos. Não se trabalha com essa hipótese (encerramento do torneio). Até porque recebemos a afirmação da Confederação Brasileira de Futebol de que serão disponibilizadas datas para finalização", afirmou o dirigente, em entrevista ao UOL Esporte.

Por enquanto, o Carioca está suspenso até o final de abril, mas um encontro na semana que vem vai abordar os próximos passos. Rubens Lopes não entrou em detalhes, mas falou até num possível "isolamento vertical", cenário em que apenas as pessoas que correm mais risco de contaminação ficariam em quarentena.

"Na próxima quarta-feira , dia 1º de abril, haverá uma reunião, online, com os clubes para avaliação. Numa análise de tendências e possibilidades, prevalecendo as diretrizes do isolamento vertical, haverá busca de um entendimento com os atletas para a hipótese de retomada das atividades após o retorno das férias. Tema para análise e reflexão", concluiu.