O que a paralisação do Paulistão pode significar ao líder Santo André?

Com melhor campanha no estadual até aqui, Ramalhão é um dos que mais tem a perder por causa da interrupção dos jogos

Líder geral, o Santo André pode ser o time mais afetado pela paralisação do devido à pandemia de coronavírus Covid-19. Não é só título que está em jogo para o time do interior do estado, mas também uma classificação para competições nacionais.

Com o contrato da grande maioria dos jogadores para acabar até abril e sem estádio para jogar - já que a prefeitura está adaptando as instalações para servir como hospital de campanha -, o diretor de futebol do Ramalhão já disse que o time pode até abandonar a disputa caso o torneio demore a voltar.

Mas o que exatamente a paralisação do pode significar ao Santo André:

Título estadual

O Santo André estava na disputa em busca do primeiro título estadual de sua história. A melhor campanha do Ramalhão tinha sido em 2010, quando foi vice-campeão ao perder na final para o de Neymar.

Com a melhor campanha até o momento da paralisação, o Santo André já estava praticamente garantido nos mata-matas e sonhando com o título inédito.

O clube está considerando pedir que, caso o campeonato não volte, eles sejam declarados os campeões.

Vaga em outros campeonatos

Sem série, o time não disputa um campeonato nacional desde que foi rebaixado no Brasileirão , em 2013.

Uma boa campanha no Estadual poderia valer a tão sonhada volta à disputa do campeonato nacional. Pelo regulamento do Paulistão, os três melhores times que não tem série, garantem vaga na disputa da Série D do Brasileiro do ano seguinte, no caso para 2021.

Contratos

Com muitos contratos para acabar em breve, o Santo André entende que poderia iniciar conversar tentar que o jogadores estendem seus vínculos com o clube, mas isso dependeria do quanto a mais o campeonato fosse durar, já que o clube não pretende se endividar.

Com uma possível premiação do Paulistão, alguns dos jogadores poderiam até ter seus contratos renovados por mais temporadas.

Campanha

Além de primeiro colocado no grupo do , o Santo André é também o líder geral do Paulistão desde o início de fevereiro, surpreendendo muita gente com a boa campanha.

O time do técncico Paulo Roberto tem, em 10 jogos, 19 pontos, 12 gols marcados, nove sofridos e um aproveitamento de 63.3%.

Maior goleador do time com cinco gols, o atacante Ronaldo também ocupa a terceira posição na tabela de artilheiros do estadual paulista.

Com tudo isso, não é à toa que o Santo André foi um dos quatro times que se posicionaram contra a paralisação do Campeonato Paulista, na reunião realizada com representantes de todos os times envolvidos na disputa da competição.