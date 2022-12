Quando Van Dijk e Alexander-Arnold voltam a jogar pelo Liverpool?

Jurgen Klopp espera que os jogadores estejam prontos para o primeiro jogo dos Red na Premier League após o intervalo da Copa do Mundo

O Liverpool voltou a campo nesta quinta-feira (22) e deu adeus a disputa da Copa da Liga após a derrota para o Manchester City por 3 a 2. No Etihad Stadium, os Reds estavam sem vários jogadores importantes, como Alexander-Arnold, que se sentiu mal, Roberto Firmino, que está se recuperando de uma pancada, além de Van Dijk e Alisson, que voltaram recentemente aos treinos após defenderem suas respectivas seleções na Copa do Mundo do Qatar.

"Pensamos que Trent estava disponível, mas ele ficou doente, então é isso que temos que esperar. Virgil treinou completamente normal e deve estar pronto para segunda-feira (26), mas temos que ver até lá.", afirmou o treinador.

"Jogamos principalmente com os jogadores que puderam fazer todas as sessões agora e tiveram uma pausa - além de Bobby, que infelizmente se machucou há dois dias em um treinamento. Não é grande, mas grande o suficiente para este período. É por isso que Darwin [Nunez] está começando agora. Ele poderia ter começado de qualquer maneira, mas Darwin está começando agora", completou.

O Liverpool, que teve um início inconsistente na temporada 2022/23, retomará as atividades na Premier League neta segunda-feira (26), contra o Aston Villa. A equipe aparece em sexto lugar na tabela do Campeonato Inglês, com sete pontos, atrás dos quatro primeiros e 15 atrás do líder Arsenal.