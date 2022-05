Quando vai começar a temporada 2022/23 da Premier League?

A temporada 2021/22 foi emocionante na Premier League, já que a corrida pelo título, a disputa entre os quatro primeiros e a batalha contra o rebaixamento foram para a última rodada, e promete haver mais do mesmo em 2022/23.

Muito dinheiro será investido durante a janela de transferências de verão, com acordos atraentes já em vigor, e uma audiência global continuará a se divertir com alguns dos melhores talentos do planeta na primeira divisão inglesa.

Haverá alguns ajustes no cronograma na próxima campanha, já que a Copa do Mundo ocorrerá no meio da temporada europeia, mas o objetivo final permanece o mesmo e a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada.

Quando começará a temporada 2022/23 da Premier League?

Com uma viagem no meio da temporada ao Qatar, a temporada 2022/23 da Premier League começará mais cedo do que o habitual, no dia 6 de agosto.

Para colocar isso em contexto, a campanha 2021/22 começou em 13 de agosto, quando o recém-promovido Brentford surpreendeu o Arsenal por 2 a 0.

Os jogadores que competem na primeira divisão desta vez terão cerca de dois meses e meio de folga, embora o treinamento e os jogos da pré-temporada sejam alocados nesse intervalo.

A ação será encerrada no fim de semana de 12/13 de novembro antes da Copa do Mundo.

Quando terminará a temporada 2022/23 da Premier League?

As finais da Copa do Mundo de 2022 acontecerão de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Qualquer pessoa envolvida nesse torneio terá uma pequena pausa antes que a ação da Premier League seja retomada no Boxing Day (26 de dezembro).

A partir desse ponto, a temporada será jogada até o fim em 28 de maio de 2023. Todas as 10 partidas do último dia da temporada serão, como sempre, disputadas simultaneamente.

Quais equipes estão envolvidas na Premier League 2022/23?

Mais uma vez, 20 equipes vão competir na temporada 2022/23 da Premier League, com três times promovidos substituindo aqueles que foram rebaixados.

Fulham e Bournemouth estão de volta ao grande momento após breves passagens na segunda divisão e serão acompanhados pelos vencedores da final do play-off da Championship 2021/22.

Clube Estádio Arsenal Emirates Stadium Aston Villa Villa Park Bournemouth Vitality Stadium Brentford Brentford Community Stadium Brighton & Hove Albion Amex Stadium Chelsea Stamford Bridge Crystal Palace Selhurst Park Everton Goodison Park Fulham Craven Cottage Leicester City King Power Stadium Liverpool Anfield Manchester City Etihad Stadium Manchester United Old Trafford Newcastle United St James' Park Southampton St Mary's Stadium Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium West Ham United London Stadium Wolverhampton Wanderers Molineux

Quando serão divulgados os jogos da temporada 2022/23?

Os jogos da temporada 2022/23 da Premier League serão divulgados na quinta-feira, 16 de junho de 2022, às 5h (horário de Brasília).

Um total de 380 jogos distribuídos por 38 rodadas serão confirmados nessa data, embora muitos estejam sujeitos a alterações devido à programação televisiva.