Playoffs do Championship: tudo sobre a reta final da segunda divisão inglesa

A segunda principal divisão da Inglaterra, o Championship, está na reta final e os times que vão subir para a Premier League e o campeão da competição está próximo a sair.

Até a penúltima rodada, a tabela ficou marcada com a liderança do Fulham, que ainda pode ser ultrapassado pelo Bournemouth, caso as partidas sejam favoráveis para o segundo colocado. O lanterna, no entanto, é o Barnsley, com apenas 30 pontos conquistados ao longo de 45 partidas jogadas.

O último classificado para a Premier League vai sair da disputa dos Playoffs. Abaixo, veja tudo sobre o que você precisa saber sobre este pequeno torneio dentro da segunda divisão inglesa.

Como funcionam os Playoffs do Championship?

Alex Pantling/Getty

Assim como nos últimos anos de campeonato, o Championship 2021/22 terá classificados para a próxima Premier League a partir do esquema de "Playoffs". Os dois primeiros da tabela se classificam direto, enquanto os times da terceira até a sexta posição têm a chance de ganhar uma vaga na Série A do Campeonato Inglês através de jogos disputados entre si. Entenda:

Supondo que a tabela da segunda divisão da Inglaterra tenha ficado assim:

POSIÇÕES TIMES 1º Clube A 2º Clube B 3º Clube C 4º Clube D 5º Clube E 6º Clube F

Com o Clube A e o Clube B classificados diretamente após a disputa de todas as rodadas da competição, as outras equipes restantes terão que jogar entre si, e o campeão entre os quatro será o terceiro e último classificado para a Premier League:

Partida 1 - Clube F x Clube C - Ida (13/05) / Clube C x Clube F - Volta (16/05)

Partida 2 - Clube E x Clube D - Ida (14/05) / Clube D x Clube E - Volta (17/05)

Partida 3 - Vencedor 1 x Vencedor 2, onde o campeão deste duelo garante a vaga para a Premier League.

A final dos Playoffs, segundo a EFL, organizadora do torneio, será no dia 29 de maio, em jogo único, no Estádio de Wembley, em Londres.

Quem vai disputar os Playoffs do Championship 2021/22?

Getty

Alguns times têm chance de entrar no grupo das quatro equipes que vão disputar os Playoffs neste ano: Bournemouth e Nottingham duelam diretamente pela segunda colocação, enquanto o que ficar para trás precisará jogar o Playoff, além de Huddersfield, Luton Town, Sheffield, Middlesbrough e Millwall.

Tudo depende da última rodada, quando as equipes irão conquistar, ou perder, os últimos pontos que lhes restam.

Quais serão os últimos jogos do Championship?

Vale destacar que o duelo entre Bournemouth e Nottingham Forest é um jogo atrasado, válido pela 33ª rodada do torneio, e o confronto Fulham x Luton Town acontece nesta segunda-feira (02), pela 45ª.

Os outros jogos são todos válidos pela última rodada da competição, além de ocorrem todos no mesmo dia, 7 de maio deste ano. Veja cada um dos confrontos abaixo: