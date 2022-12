Quando Richarlison volta a jogar pelo Tottenham?

Atacante se lesionou ainda nas quartas de final da Copa do Mundo, contra a Croácia

A ausência do brasileiro Richarlison na volta do Tottenham, pela Premier League, chamou a atenção dos torcedores. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa na partida da seleção brasileira contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Além da lesão na coxa, o jogador teve um problema na panturrilha, considerado mais leve pelos médicos do Tottenham. Richarlison sofreu a lesão ainda no aquecimento da última partida do Brasil no Mundial. O jogador, mesmo assim, atuou até os 38 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Pedro.

O treinador Antonio Conte, do Tottenham, recentemente concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que Richarlison ficará fora dos gramados por "três a quatro semanas" devido a lesão.

"Eu assisti a todos os meus jogadores na Copa do Mundo com meus dedos cruzados, porque você sabe muito bem que pode perder jogadores importantes, e isso aconteceu com Richarlison, que teve um problema, Bentancur e Bem Davies", disse Conte.

"Falei com o departamento médico e eles me falaram que nós precisaremos de três a quatro semanas. Sua lesão foi séria. Vocês sabem bem que agora temos que esperar, porque sua lesão foi séria. Teremos que esperar."

Dessa forma, o atacante ficou de fora do retorno do Tottenham contra o Brentford e, segundo a estimativa de Conte, o jogador deve perder confrontos importantes contra Aston Villa, Crystal Palace, Arsenal, Fullham e Manchester City pela Premier League.

No começo da temporada, o atacante perdeu sete jogos do Tottenham por causa de um problema na panturrilha. Na equipe, o brasileiro soma 15 partidas e dois gols marcados.