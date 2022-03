Quando o Fortaleza estreia na Copa Libertadores?

Tanto a torcida quanto o clube do Fortaleza vivem um momento mágico e de ansiedade. Depois de 104 anos de história, o Leão do Pici jogará a Copa Libertadores da América pela primeira vez e já sabe qual será o dia da estreia e de todas as partidas do grupo.

O Fortaleza representará pela primeira vez um clube cearense na maior competição continental da América do Sul. Graças ao trabalho do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, o Leão dividirá o calendário da disputa do Brasileirão com o da Libertadores.

No sorteio, o time cearense caiu em um grupo bastante complicado, junto com River Plate (Argentina), Colo Colo (Chile) e Alianza Lima (Peru).

Quando e contra quem é a estreia do Fortaleza na Libertadores?

Sorteado no Grupo F do torneio, o Fortaleza deve ter sua noite mágica em 7 de abril, quando recebe o campeão da Libertadores de 1991, Colo Colo. O duelo acontece na arena Castelão, às 19h (de Brasília).

Quando são os jogos do Fortaleza na fase de grupos da Libertadores?

A fase de grupos conta com seis jogos para cada equipe. Os dois primeiros se classificam para a fase eliminatória. Todas as partidas do Leão já estão programadas e acontecem entre 7 de abril e 25 de maio. Confira todas as datas: