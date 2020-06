Quando o FIFA 21 será apresentado? EA Play Live: data, horário e transmissão

Evento organizado pela EA Sports irá conectar os usuários de todo o mundo para apresentar a nova versão do jogo, que será lançada no ainda em 2020

Nesta quinta-feira (18), acontece a EA Play Live 2020. Com todos os principais eventos de videogame do mundo suspensos devido a pandemia do novo coronavírus, a EA Sports decidiu organizar um evento virtual para apresentar todas as notícias que preparou para o futuro de diferentes jogos e consoles.

A empresa prometeu "estreias mundiais, notícias e muito mais" através de suas redes sociais. As grandes expectativas estão, claro, sobre os detalhes que serão revelados sobre o FIFA 21, que já foi confirmado para PlayStation 5 e Xbox Series X. Além do jogo de futebol mais popular do mundo, o evento deve apresentar novidades sobre outras grandes franquias da empresa, como Madden NFL, Apex Legends, Battlefield e Star Wars.

Confira abaixo todos os detalhes sobre o evento.

Mais times

QUANDO É A EA PLAY LIVE?

Após a suspensão da E3 - maior feira internacional de jogos eletrônicos do mundo -, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Electronic Arts decidiu promover a EA Play Live para anunciar as principais novidades sobre algumas de suas maiores franquias, como o FIFA 21 e o Madden 21.

QUANDO É?

A EA Play Live 2020 será transmitida ao vivo para todo o mundo nesta quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília).

TRANSMISSÃO

O evento será transmitido através do site da EA, com os usuários podendo se conectar de qualquer lugar do mundo. Também haverá novidades nas contas do Twitter e do Facebook da empresa.

QUANDO O FIFA 21 SERÁ APRESENTADO?

Mais artigos abaixo

A EA confirmou através de suas redes sociais que o EA Play Live fornecerá "uma primeira olhada" no FIFA 21, portanto, espera-se que a data oficial de lançamento do jogo também seja anunciada. O FIFA 21 estará disponível para todos os consoles na versão Legacy, que não inclui o modo futebol de rua.

No EA Play Live, podemos esperar:

Datas de lançamento confirmadas para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X

Trailer oficial

Aspectos e gráficos

De acordo com o que foi divulgado em suas redes sociais, mais detalhes sobre jogabilidade, Modo Carreira, FIFA Ultimate Team, Volta e Pro Clubs, serão revelados até agosto de 2020.