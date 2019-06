Quando o Corinthians volta a campo? O próximo jogo do Timão

Timão terá pela frente o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana no mês de julho

Por conta da realização da Copa América no país, o Campeonato Brasileiro foi paralisado após o encerramento da nona rodada. No entanto, a bola está muito próxima de rolar novamente após aproximadamente um mês.

E aproveitando a parada para o torneio, o marcou três amistosos antes do retorno oficial do calendário: no próximo domingo (30) encara o -SP, além de Vila Nova e .

Ocupando a décima posição do Brasileirão, com 12 pontos, 13 a menos que o líder , o se prepara para encarar importantes duelos no mês de julho. Confira!

QUANDO É O PRÓXIMO JOGO DO CORINTHIANS?



Foto: Agencia Corinthians

Após uma rotina e trabalhos com o técnico Carille, o primeiro compromisso oficial está marcado para o dia 14, contra o , na Arena Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão. Sábado (29), porém, será possível ver o Timão no jogo-treino contra o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), em Ribeirão Preto.

QUAIS SÃO OS COMPROMISSOS DA EQUIPE NO MÊS DE JULHO