Quando o Campeonato Paranaense 2020 vai voltar?

Ainda sem definição, o estadual corre contra o tempo para conseguir voltar a tempo de cumprir o calendário antes do início do Brasileirão

Prestes a completar quatro meses paralisado, o ainda vive em indefinição e não tem data para ser retomado. Tanto a Federação Paranaense de Futebol (FPF) quanto os oitos times classificados pretendem reiniciar os jogos até domingo (19), mas devem superar alguns empecilhos.

Quer ver jogos do Campeonato Paranaense ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Veja como está a situação da volta do Paranaense:

Mais times

PLANOS PARA A RETOMADA

Visando a retomada do Paranaense, a FPF traçou três planos diferentes, cada um considerando os diferentes cenários que podem aparecer no caminho e driblando os problemas que podem atrapalhar a volta do Estadual.

PLANO A

No primeiro plano, pouca coisa mudaria em relação ao cenário tradicional. Cada equipe seguiria em sua própria cidade, mandando os jogos no estádios que escolherem. Porém, por ora, existe um grande empecilho: Curitiba.

A prefeitura ainda não liberou os eventos esportivos na cidade, casa de Atlético, e Paraná Clube e ainda prorrogou a proibição por mais uma semana.

Para que o plano A possa ser executado, a FPF precisa que a Prefeitura de Curitiba e a Secretaria Municipal de Saúde liberem as partidas na cidade.

Além da capital, Paranaguá, casa do Rio Branco-PR também negou a autorização para a disputa e Cascavel ainda não se posicionou.

PLANO B

Caso não haja a liberação, o segundo plano passa a ser cogitado. Neste caso, os três times da capital passariam a mandar seu jogos em cidades paranaenses em que as atividades esportivas estejam liberadas. O Operário-PR já disponibilizou seu estádio ao trio curitibano, caso eles queiram seguir para Ponta Grossa.

PLANO C

O mais radical dos três, e que tem menos força nos bastidores, prevê que, sem a liberação das cidades, os clubes em questão levem seus jogos para o estado vizinho, Santa Catarina, mais especificamente para .

O já retornou, porém teve de ser novamente interrompida por conta da alta taxa de contaminação entre atletas e demais pessoas envolvidas nas partidas.

PENDÊNCIAS

Foto: Miguel Locatelli/ -PR

Além da liberação em Curitiba, Paranaguá e Cascavel, a Federação também precisa também do sinal verde da Sesa (Secretaria da Saúde do Estado do Paraná), que recebeu os protocolos para a retomada e ficou de dar uma resposta à FPF.

PROGRAMAÇÃO DA FPF

A Federação entende estar correndo contra o tempo e deve ter dias decisivos pela frente, isso porque enxerga o dia 19 de julho como data limite para a retomada do campeonato, já que ultrapassando isto, não terminaria antes do início do Campeonato Brasileiro.

COMO ESTAVA O PARANAENSE QUANDO FOI PARALISADO

Foto: Coritiba FC

A paralisação aconteceu logo após o encerramento da primeira fase da competição, com o rebaixamento e quartas de final já definidas.PSTC e União Beltrão caíram para a segunda divisão, enquanto Cascavel CR e Toledo escaparam, mas não conseguiram vaga nas quartas.

Os oito classificados já tem seus confrontos definidos:

Paraná x Coritiba

Cianorte x Operário-PR

Rio Branco-PR x FC Cascavel

x Athletico.

ONDE ASSISTIR AO CAMPEONATO PARANAENSE

Mais artigos abaixo

A casa do Campeonato Paranaense é o DAZN. A plataforma de streaming, que chegou ao no final de 2018, transmite boa parte das partidas da competição em sua plataforma, além de jogos em seu canal do YouTube e do Facebook.

Para 2020, o preço de mensalidade do DAZN ainda foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além do Parananese, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, a francesa, a e muito mais!