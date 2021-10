Quando foi a última eliminação do Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões?

O clube catalão vem sofrendo um complicado momento e corre risco de cair na fase de grupos da competição; veja outras vezes que isso ocorreu

Após tantos anos de conquistas e expectativas criadas em cima do Barcelona , principalmente como um grande desafiante na Champions League, o clube catalão não vem realizando uma boa temporada neste ano de 2021.

Pela Liga dos Campeões, a maior competição internacional de clubes, o Barça não começou muito bem, pegando, logo de cara na fase de grupos, seu algoz Bayern de Munique, clube que o goleu por oito gols na Champions passada.

Atualmente, o Barcelona está em terceiro no Grupo E, correndo sérios riscos de não se classificar para a próxima fase. E não seria a primeira vez que isso ocorreria com o Barça!

Foram três vezes que tal situação aconteceu em 26 edições (após a mudança de nome para Liga dos Campeões): nas temporadas 1997/98, 1998/99 e 2000/01.

Na primeira citada, em 1997, a pior delas. Os catalães ficaram em último do grupo, disputando ao lado de Dynamo Kiev, PSV e Newcastle. Na época, jogadores como Rivaldo, Figo e Giovanni, por exemplo, já atuavam pelo clube, o que decepcionou grandemente aos torcedores.

Em 1998, na temporada seguinte, a mesma coisa: eliminado na fase de grupos, porém, dessa vez, em terceiro colocado. Ainda com Rivaldo e Figo, além de Kluivert, Guardiola e Luis Enrique, esse Barça não foi capaz de se sair bem contra Bayern, Manchester United e Brondby, marcando sua saída precoce pela segunda vez seguida.

A última, há mais de 20 anos, caiu antes do esperado também em terceiro colocado, jogando contra Milan, Leeds e Besiktas, ficando com apenas oito pontos na tabela.

No momento, o clube catalão está com uma vitória e duas derrotas que, inclusive, foram seguidas uma da outra, para que depois o Barça pudesse se sobressair contra o Dynamo Kiev , vencendo por 1 a 0, com gol de Piqué .