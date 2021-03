Quando é o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

Confira todos os detalhes da cerimônia que definirá os próximos confrontos da Champions League

Restaram apenas oito times na Liga dos Campeões e logo eles duelaram nos jogos das quartas de final da competição. Os jogos de volta das oitavas já terminaram e agora os classificados aguradam o sorteio que irá definir o que vem por aí na maior competição de clubes da Europa.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

A disputa da próxima fase está marcada para abril, mas disputa já começa nesta sexta-feira (19) com o sorteio dos confrontos. As equipes que seguem vivas na competição são: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid, Porto e PSG.

Confira tudo sobre o sorteio, o chaveamento, os horários e as datas das partidas de quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa!

Quando é o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

O sorteio que definirá os caminhos dos oito clubes restantes na competição acontece nesta sexta-feira, 19 de março, às 8h (de Brasília). Além de sortear os confrontos das quartas de final, o evento marca também a definição do chaveamento até a final. Ou seja, após o sorteio, já será possível imaginar os confrontos das semifinais e final.

Como de costume, a cerimônia acontecerá na Cada do Futebol Europeu, sede da Uefa em Nyon, na Suíça.

Para esta fase, não existe nenhum tipo de restrição, logo, todos os times podem enfrentar todos os times a despeito, diferente do que acontece nas oitavas de final (quando os vencedores de cada grupo devem enfrentar os segundos colocados de outras chaves) e qualquer um deles pode ser o mandante no confronto.

Onde assistir o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

O evento terá transmissão ao vivo na TNT (TNT Sports), na TV fechada, no Facebook Watch, na página da TNT Sports, e também no serviço de streaming Estádio TNT Sports (antigo EI Plus).

Quando são as quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

Já conhecemos todos os classificados às quartas de final da Liga dos Campeões: Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea, que eliminaram, respectivamente, Juventus, Sevilla, RB Leipzig, Barcelona, Atalanta, Borussia Mönchengladbach, Lazio e Atlético de Madrid, e garatiram as oito vagas na próxima fase.

Após o encerramento dos confrontos de oitavas de final, será realizado um sorteio para a definição dos confrontos das quartas. São as datas:

Jogos de ida

Dias 6 e 7 de abril de 2021

Jogos de volta

Dias 13 e 14 de abril de 2021

Como foram as oitavas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

E assim ficaram as oito séries dessa primeira etapa do mata-mata da Champions (saldo agregado)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Man City 4-0 M'Gladbach 🇩🇪

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 3-0 Atlético de Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus 4-4 Porto 🇵🇹 (vitória em gols fora)

🇩🇪 Dortmund 5-4 Sevilla 🇪🇸



(segue...) pic.twitter.com/QJw27XFXaM — Goal Brasil (@GoalBR) March 17, 2021

Os confrontos das oitavas de final da Champions League tiveram grandes surpresas - destaque especial para a goleada do PSG para cima do Barcelona, em pelo Camp Nou. Todos os duelos já foram definidos, e os classificados às quartas já são conhecidos.

Resultados das oitavas de final (placares agregados):

RB Leipzig 0 x 4 Liverpool

Barcelona 2 x 5 PSG

Sevilla 4 x 5 Borussia Dortmund

Porto 4 x 4 Juventus - Porto classificado pelos gols marcados fora de casa

Atalanta 1 x 4 Real Madrid

Borussia Mönchengladbach 0 x 4 Manchester City

Atlético de Madrid 0 x 3 Chelsea

Lazio 2 x 6 Bayern de Munique

Como cada time se classificou?

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund, jogando na Espanha, venceu o Sevilla por 3 a 2 e, na volta, em casa, empatou por 2 a 2. O principal jogador do time nesta fase foi Erling Haaland, que marcou duas vezes em cada um dos jogos. O jovem jogador chegou a 20 gols marcados na competição.

Porto

O Dragão conseguiu uma importante vitória jogando em casa contra a poderosa Juventus. O resultado de 2 a 1 se repetiu na volta, mas desta vez a favor dos italianos, que conseguiram levar a partida à prorrogação. Já no segundo tempo, o Porto conseguiu um gol e, logo em seguida, a Juve empatou o jogo de novo, mas, por conta do chamado saldo qualificado, os portugueses levaram a melhor.

Liverpool

O Liverpool passou pelo RB Leipzig com duas vitórias, por 2 a 0 e com gols do mesmo jogadores - Salah e Mané fizeram maracram uma vez cada em cada um dos jogos. As duas partidas foram disputadas na Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria, por conta da pandemia de Covid-19.

No primeiro encontro, o Liverpool era o visitante e, por conta de uma nova variante do coronavírus encontrada na Inglaterra, viajantes do país tinham restrição para entrar na Alemanha. Na volta, os Reds optaram por mandar o jogo no mesmo estádio para que o Leipzig não fosse prejudicado na Bundesliga, ao ter que cumprir isolamente após voltar de Liverpool.

PSG

O confronto entre Barcelona e PSG talvez tenha sido o mais emblemático das oitavas de final. Os franceses, no jogo de ida, no camp Nou, saíram atrás no placar, após gol de Lionel Messi. Mas o time comandado por Mauricio Pochettino consguiu se recuperar com um show de Kylian Mbappé, que marcou três vezes, além de mais um tento de Moise Kean.

Com o placar contra em 4 a 1, o Barcelona foi à Paris tentar uma nova virada história, igual a que conseguiu em 2017, contra o mesmo PSG. No entanto, não conseguiu. Os catalães saíram atrás com gol de Mabppé, de pênalti, e empataram com um golaço de Messi, do meio da rua. O argentino ainda teve chance de virar o jogo, de pênalti, mas a bola parou nas mãos de Keylor Navas.

Real Madrid

Os comandados de Zinedine Zidane conseguiram a classificação com duas vitórias contra a Atalanta, da Itália, e avançaram às quartas de final depois de dois anos.

No jogo de ida, na Itália, o Real teve um jogo de fícil, apesar de ter um a mais em campo por quase todo o jogo, desde Freuler foi expulso antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O gol, marcado por Mendy, veio só aos 41 minutos da segunda etapa, mas foi de extrema import6ancia para que na volta, jogando em casa, os espanóis tivessem a vantagem do empate.

No segundo jogo, os merengeus marcaram com Benzema e Sergio ramos (de pênalti), antes dos italianos diminuírem com Muriel. Na sequência, Asensio fechou o placar deixando o dele. No agregado, o Real venceu a Atalanta por 4 a 1.

Manchester City

O City de Pep Guardiola coseguiu a classificação sobre o Borussia Mönchengladbach com duas vitórias por 2 a 0, sendo a primeira delesa na Hungria, por conta das restrições para viajantes inglese na Alemanha.

No jogo de ida, o City, como visitante, marcou com Bernardo Silva e Gabrile Jesus, sem ter enfrentado muita dificuldade. No jogo de volta, em casa, o placar se repetiu, com um golaço de De Bruyne e um de Gundogan, ambos antes dos 20 minutos de jogo.

Bayern de Munique

O atual campeão da Champions ainda está vivo na competição. O bayern passou pela Lazio, com duas vitórias nas oitavas de final. Jogando na Itália, os alemães abriram uma boa vantagem de 4 a1, deixando a classificação tranquila para a próxima fase. O jogo de volta também acabou com a vitória do Bayern, por 2 a 1.

O time de Hansi Flick segue na busca pelo bicampeonato europeu.

Chelsea

E a última vaga nas quartas de final ficou com o Chelsea. Os ingleses venceram o Atlético de Madrid nos dois jogos das oitavas de final, sem sofrer um gol sequer do time de Diego Simeone.

Na ida, no jogo que foi realizado na Romênia, e não na Espanha, por conta da pandemia de Covid-19, os Blues ganharam como visitante com um gol de bicicleta de Olivier Giroud. Na volta, em casa, venceu por 2 a 0, com gols de Ziyech e Emerson Palmieri.

Mais artigos abaixo

O caminho até a final da Liga dos Campeões 2020/21

O sorteio das quartas de final também define os confrontos das semifinais, de acordo com o mesmo chaveamento. As datas pré definidas pela Uefa para a disputa das semis são: