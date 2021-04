Quando é a final da Copa do Nordeste 2021?

Decisão da Lampions League será decidida em dois jogos no início de maio

Ceará x Vitória e Fortaleza x Bahia se enfrentam neste sábado (24), pelas semifinais da Copa do Nordeste, de olho na classificação para a grande final do torneio regional.

Apesar de ainda não ter horário definido, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), até o momento, definiu as finais para os dias 1 e 8 de maio de 2021. As semifinais, assim como as quartas de final, serão disputadas em apenas uma partida.

Confira abaixo as campanhas dos semifinalistas da Copa do Nordeste.

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e cinco vitórias na "Lampions League".

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa - 18 de abril de 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

O Vitória encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo B, com 13 pontos, com 54.2% de aproveitamento. Até o momento, registra quatro vitórias, uma derrota e quatro empates na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

Vitória 3 x 1 Treze - 4 de abril de 2021

4 de Julho 1 x 1 Vitória - 10 de abril de 2021

Vitória 2 x 1 Altos - 17 de abril de 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 17 pontos, registrando seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Confiança 0 x 1 Fortaleza - 10 de abril de 2021

Fortaleza 2 x 1 CSA - 17 de abril de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando cinco vitórias, um empate, e três derrotas.