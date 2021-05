Quando é a convocação da seleção brasileira para a Copa América 2021?

O técnico Tite vai divulgar a lista dos 28 convocados para o torneio após a disputa da rodada dupla das Eliminatórias

Enquanto se foca nos dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite também está pensando em sua lista de convocados para a Copa América. O treinador tem até o dia 10 de junho para definir os 28 convocados para o torneio, que será realizado no Brasil.

Entre os dias 13 de junho e 10 de julho de 2021, as seleções sul-americanas estarão envolvidas com a disputa da Copa América - adiada de 2020 para 2021 por conta da Covid-19. O torneio, que foi transferido para o Brasil, vai reunir dez equipes.

Logo antes do início da Copa América, a seleção brasileira tem dois compromissos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 4 de junho, uma sexta-feira, os comandados de Tite recebem o Equador, já no dia 8 do mesmo mês visitam o Paraguai. Dois dias depois, os convocados para o torneio de seleções devem estar definidos.

Quando Tite vai convocar a seleção brasileira para a Copa América?

Até o dia 10 de junho as dez seleções precisam ter suas listas de convocados para a Copa América pontos, de acordo com determinações da Conmebol. Três dias depois vai acontecer a abertura do torneio.

Os convocados da seleção brasileira serão divulgados pelo técnico Tite um dia antes do limite, em 9 de junho, após os jogos das Eliminatórias.

Para a edição 2021, a Conmebol fez uma alteração na regra, permitindo a inscrição de cinco jogadores a mais em cada seleção - agora são 28 e não mais 23. A situação da pandemia pesou a favor da alteração.

“A CONMEBOL faz estas determinações a pedido de algumas Associações Membro e com base em uma análise exaustiva em relação ao contexto atual da pandemia e seu impacto sobre a convocação de jogadores. Outrossim, para que as seleções possam apresentar suas melhores equipes na competição”, disse a entidade em comunicado oficial.

Apesar de poderem ter mais inscritos na lista final, as seleções só vão poder ter os mesmo 23 jogadores em cada partida - os outros cinco poderão acompanhar o jogo no estádio, mas não estarão relacionados.

A tendência para a seleção brasileira é de que os convocados para a Copa América sejam os mesmos chamados para a rodada dupla das Eliminatórias - além de possíveis inclusões na lista, conforme permite a regra da Conmebol.