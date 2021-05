Os convocados da seleção para jogos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias da Copa de 2022

Confira a lista de jogadores convocados pelo técnico Tite para as próximas partidas do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar

Após quatro vitórias em quatro jogos, a seleção brasileira se prepara para a terceira bateria de jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Para isso, neste dia 14 de maio, o técnico Tite revelou a lista de jogadores convocados para mais duas partidas, contra Equador e Paraguai.

Estes serão os primeiros compromissos da seleção brasileira em 2021. A última vez que Tite reuniu seus jogadores foi em novembro de 2020, quando a seleção venceu a Venezuela no Morumbi e o Uruguai em Montevidéu.

Com relação à última convocação, várias figurinhas foram repetidas, como os três goleiros Alisson, Ederson e Weverton. Outros velhos conhecidos já da seleção como Neymar, Thiago Silva, Casemiro, Firmino e Gabriel Jesus também foram lembrados. Douglas Luiz, titular nas primeiras rodadas de Eliminatórias mas suspenso para o jogo contra o Equador, está convocado também.

A lista também conta com algumas novidades. A principal delas é o retorno de Gabriel Barbosa, o Gabigol. O artilheiro do Flamengo chegou a ser lembrado ainda nas primeiras convocações de Tite, mas ficou um bom período ausente da seleção. Lucas Veríssimo, destaque do Santos na temporada passada e da reta final de campanha do Benfica, foi chamado pela primeira vez.

Outro jogador que retorna é Dani Alves. O camisa 10 do São Paulo é um dos principais jogadores deste início de trabalho de Hernán Crespo no Morumbi e voltou a atuar como ala, posição de origem e onde se destacou na Europa e na também na seleção.

Philippe Coutinho, segundo jogador mais convocado por Tite, está lesionado e é desfalque para o Brasil nas próximas duas rodadas de Eliminatórias e também na Copa América.

Os convocados chamados por Tite para os jogos contra Equador e Paraguai devem ser os mesmos que seguirão com a seleção para a disputa da Copa América de 2021. A lista final para o torneio de seleções será anunciada no dia 9 de maio, um diadepois do jogo do Brasil em Assunção.

Os convocados da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai

Goleiros

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais

Dani Alves - São Paulo

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid

Lucas Veríssimo - Benfica

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Meias

Casemiro - Real Madrid

Douglas Luiz - Aston Villa

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Everton

Lucas Paquetá - Lyon

Fred - Manchester United

Atacantes

Everton Cebolinha - Benfica

Roberto Firmino - Liverpool

Gabriel Jesus - Manchester City

Gabigol - Flamengo

Richarlison - Everton

Vini Jr. - Real Madrid

Quando serão os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias?

Após largar com 100% de aproveitamento na competição, o Brasil volta a campo no dia 4 de junho, para enfrentar o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quatro dias depois, o compromisso da seleção será contra o Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção. Os dois jogos estão marcados para as 21h30 (horário de Brasília). Veja aqui os próximos confrontos do Brasil.