Por que Cristiano Ronaldo desfalca Portugal contra Azerbaijão pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O camisa 7 não estará em campo no duelo que ocorre no Estádio Olímpico de Baku

Portugal entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Qatar. Mas na escalação que Fernando Santos publicar para a partida das 13h haverá uma ausência: Cristiano Ronaldo.

O português não tem condições de jogo para o duelo contra os donos da casa no Estádio Olímpico de Baku. Isto porque recebeu um segundo cartão amarelo nas Eliminatórias no triunfo sobre a Irlanda na última quarta, advertência que significou suspensão por uma partida.

O triunfo por 2 a 1 sobre os irlandeses entrou para a história, já que Cristiano Ronaldo fez os dois gols lusitanos no jogo e, ao empatar o placar, superou o iraniano Ali Daei como maior artilheiro de uma seleção .

O próximo compromisso de Portugal depois do duelo a Irlanda foi um amistoso contra o Qatar, mas o camisa 7 também não participou do jogo que terminou com vitória europeia por 3 a 1 no último sábado. Cristiano foi liberado por Fernando Santos para viajar à Inglaterra e passar por isolamento de cinco dias por conta de regras de prevenção contra a pandemia de Covid-19.

Nesta terça, com a quarentena já encerrada, o português compareceu pela primeira vez ao centro de treinamento do Manchester United desde que acertou seu retorno aos Red Devils.