Qual número de camisa Cristiano Ronaldo vai usar no Manchester United?

A famosa camisa 7 de Cristiano pertence ao jogador Edinson Cavani; o português terá que encontrar outra numeração dentre as disponíveis para escolha

O gigante Cristiano Ronaldo saiu da Juventus e está de volta ao seu antigo clube, o Manchester United, após diversas suposições de seus possíveis destinos. Porém, um fato que pode intrigar aos bons fãs de futebol é: qual camisa o astro irá utilizar, já que Edinson Cavani utiliza a sete?

Parecia que estava tudo certo com o Manchester City, mas... é chapéu que fala?

"Mas o Cavani não pode ceder a numeração ao Cristiano?", é uma ótima pergunta, mas a resposta para ela é não. Segundo o livro de regras da Premier League 2021/22, o atleta que tem um número no clube e ainda tem contrato com este, usará a mesma numeração até o final da temporada em que denomina seu acordo.

Porém, caso o atleta, o Cavani, saia do United, o número ficaria liberado ao Cristiano Ronaldo. Mas isso não deve acontecer. O jornalista Simon Stone, da BBC Sports, comentou que os Red Devils querem manter o atleta no elenco.

Qual deve ser a camisa de Cristiano Ronaldo no United?

Para o craque português, existem alguns números disponíveis para utilização: 12, 15, 24, 30, 31, 33 e 35.

Porém, nenhum destes marcou a história de Cristiano Ronaldo. No Sporting, onde começou sua carreira, utilizou a 28, trocada depois para a sete no próprio Manchester United.

CR7 + golaço + semifinal de Champions!



Pode sorrir, torcedor do United!

Foi Ferguson quem convenceu Ronaldo a trocar de camisa para a sete. Com ela, montou sua história no United e no Real Madrid, onde começou com a nove, já que o lendário Raul ocupava a tão querida sete do português.

Agora, a 30, que Messi utiliza no PSG, será uma opção. Será que Cristiano Ronaldo escolheria o mesmo número de seu grande rival?