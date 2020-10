Cavani não é Sancho, mas pode repetir Ibrahimovic no United

O uruguaio pode até não ser a solução a longo-prazo para os problemas do time de Ole Gunnar Solskjaer, mas deve ajudar

Quando a torcida do acordou na segunda-feira, na ressaca pós-goleada de 6 a 1 aplicada pelo Tottenham, o prospecto da contratação de um centroavante uruguaio de 33 anos não era nada positivo, considerando que os principais problemas do clube obviamente estão na defesa.

Mesmo assim, Edinson Cavani parece ser um dos único jogadores a chegarem nesta reta final de janela que irão realmente impactar a temporada dos Red Devils.

Dispensado do no final de seu contrato, em junho, e sem conseguir se acertar com o Benfica ou o Grêmio, interessados em sua contratação, o atacante não é uma chegada que vai resolver todos os problemas do time comandado por Solskajer.

Mesmo assim, é um jogador capaz de, pelo menos, representar um ímpeto de confiança para um time que não vem jogando bem desde o final da temporada 2019-20.

Ainda que os problemas defensivos do United tenham ficado evidentes pelas performances de Harry Kane e Heung-Min Son, esses não são os únicos problemas do time de Solskjaer.

O time, que cai muito de produção ao primeiro revés e não consegue lidar com a pressão, não tem a mesma capacidade de causar problemas no momento ofensivo. Quando o trio de ataque não consegue sair em velocidade, vem sido anulado, ainda que Bruno Fernandes consiga tirar "coelhos da cartola".

O uruguaio pode não ser o nome que a torcida esperava, mas proporcionará uma presença de área maior no comando de ataque. É um jogador que trabalha bem com o pivô, vai bem no jogo aéreo e se movimenta bem, ao passo que atrai atenção dos defensores.

"Meu jogo é diferente," admitiu Cavani em uma entrevista concedida à Uefa em 2017. "Eu realmente gosto de correr e preencher todo o ataque."

"Meus pontos fortes? Antecipação, força física e capacidade de finalização."

"Não sei dizer. Não gosto muito de falar sobre mim."

E é verdade: Cavani veste a camisa de qualquer que seja o seu clube. Passou três temporadas no PSG jogando fora de posição, na ponta direita, devido à presença de Zlatan Ibrahimovic. Nunca reclamou. Quando o sueco foi para Old Trafford, ganhou a posição de atacante principal já querido pela torcida, devido à sua postura extra-campo.

No comando de ataque, marcou, em média, um gol por jogo, saindo da capital francesa como o maior artilheiro da história do atual finalista da Liga dos Campeões, tendo marcado exatamente 200 gols pelos parisienses.

Sua saída, entretanto, ficou marcada pelo tratamento que recebeu, sendo forçado a ir embora pela porta dos fundos - especialmente devido à postura do diretor de futebol, Leonardo.

Thiago Silva, outro ídolo do PSG a ser dispensado, agora no , também ficou furioso com o tratamento recebido em suas horas derradeiras no Parc de Princes.

"É uma situação que me irritou," comentou o zagueiro de 36 anos em entrevista à France Football.

"Fiquei furioso por tudo que eu fiz por esse clube durante oito anos. Deveria ter sido diferente."

Cavani não falou sobre a situação, mas parece óbvio que o atleta não se sente bem com sua saída do PSG. Sabendo que o United enfrentará os parisienses na Liga dos Campeões, é de esperar uma motivação extra do uruguaio para os duelos.

O impacto de sua saída, enquanto isso, continua causando pequenos tremores na , já que o treinador do clube, Thomas Tuchel, queria a permanência da dupla, não só por causa de suas qualidades, mas pela experiência, liderança e ética de trabalho que ambos demonstravam.

É inevitável: existe um risco em contratar um jogador já na reta final de sua carreira, ainda mais um atleta que vem sofrendo com lesões e vai chegar à Manchester tendo ficado seis meses sem atuar profissionalmente.

Se Cavani substituir Anthony Martial, suspenso diante do neste próximo sábado, é entendível que o uruguaio esteja fora de forma e sem tempo de bola. O julgamento ficará para depois.

O maior problema, talvez, é que o atleta se torne outro grande fiasco recente da diretoria do United, cujas últimas movimentações no mercado de transferências vem sendo, no mínimo, questionáveis.

Aos 33 anos de idade, a chegada de Cavani é só um band-aid por cima dos problemas profundos de Old Trafford. Como Ibrahimovic provou no passado, entretanto, a curta contribuição do uruguaio pode ser positivo e terá um papel a desempenhar.