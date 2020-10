Cavani diz que pensou em deixar o futebol antes de acerto com Man United

Novo reforço do Manchester United revela que passou por um momento difícil nas últimas semanas e chegou a considerar abandonar os gramados

Cavani foi contratado pelo Manchester United nesta segunda-feira (06), nos minutos finais da janela de transferências da , após ser especulado em diversos times - da Europa, e América do Sul, inclusive alguns brasileiros. Contudo, ninguém sabia que o uruguaio quase pendurou as chuteiras antes de acertar sua ida aos Red Devils.

Cavani deixou o PSG antes da retomada da Liga dos Campeões e não fez parte do elenco que chegou à final da principal competição de clubes do mundo. Desde lá, ele procurava um novo destino, dando preferência ao futebol europeu.

Então, em sua primeira entrevista como jogador do United, ao programa de rádio Dos de Punta, o atacante contou que as últimas semanas foram muito difíceis para ele, e o fato de estar sem clube já fazia com que pensasse em abandonar os gramados.

“É normal que a ansiedade comece a entrar. As ligas já haviam começado e, claro, eu queria ter uma equipe. Tenho a ideia de que na vida as coisas acontecem na hora certa e, por mais que você queira algo, se não tem que acontecer, não acontece”, comentou o centroavante a respeito do período sem clube.

“Foi um período de muita incerteza e ansiedade. Os dias começaram a passar e vi minha família, amigos e todo mundo querendo saber onde ia jogar. Estou contente com a decisão e com vontade de vestir logo a nova camisa”, completou.

Então, o novo reforço do United também confessou que contraiu o novo coronavírus durante este período, o que só aumentou sua ansiedade e fez com que realmente considerasse pendurar suas chuteiras.

“A saúde é vem em primeiro lugar. Claro que pensei em deixar o futebol. Cogitei essa possibilidade de parar de jogar, me dedicar à minha vida, por conta de como estava a situação, ainda é bem complicada. Minha família inteira sofreu com o coronavírus e minha namorada também. A verdade é que estava mal, pelo medo de perdê-los. Graças a Deus melhoramos e estamos todos bem”, explicou.

Mas após ser especulado em diversos clubes, como , Inter Miami, Grêmio e Peñarol, Cavani acertou sua ida ao , nos últimos minutos da janela de transferências inglesa.

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020

Agora, ele está em um dos clubes mais tradicionais do mundo e afirmou que Diego Forlán, ídolo do que defendeu os Red Devils por quatro temporadas, teve um papel muito importante em sua ida a Manchester.

“Diego Forlán teve que dar referências minhas ao Manchester United, ele é uma referência. Quando ele jogou pelo United, eu ainda não tinha chegado ao futebol profissional e ele já estava na Premier League. Forlán mostrou o que isso representa e hoje estou também estou lá".

Cavani se junta a Van de Beek e Alex Telles como as principais contratações do United para a temporada. Agora, o trio tem a missão de acabar com a má fase do clube, goleado por 6 a 1 na última rodada da Premier League, diante do Tottenham.