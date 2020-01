Quando se encerra a janela do mercado de transferências da Europa?

O período para transferências entre clubes ocorre durante o mês de janeiro

O mercado de transferências do inverno europeu começou em 1º de janeiro deste ano para cinco das principais ligas europeias: , , , e .

Mesmo nesta janela, considerada menos importante, várias transferências abalaram o mercado da bola: Zlatan Ibrahimovic retornou ao Milan, Haaland já chegou destruindo no Borussia Dortmund, Minamino chegou pra qualificar ainda mais o elenco do Liverpool, Reinier trocou o Fla pelo Real Madrid, João Pedro chegou no e Dani Olmo escolheu ir ao ...

Agora, quem quiser mexer no seu elenco precisa correr: restam poucos dias de janela aberta. E algumas especulações ainda movimentam o mercado: o Atlético de Madrid procura Cavani, o Barça e o se movimentam por atacantes, Bruno Guimarães parece próximo do Lyon, Bruno Fernandes negocia com o , Paquetá pode sair do ...

A data de encerramento para esta janela em que os clubes realizam novas contratações e dispensam jogadores é a mesma para a , , , Premier League e Serie A : nesta sexta-feira, 31 de janeiro.

Datas da janela de transferências 2019 - Top 5 ligas da Europa