Quem é Takumi Minamino, reforço japonês do Liverpool?

Jogador de 24 anos ganhou atenção especial de Jürgen Klopp após marcar um belo gol contra o Liverpool, na Champions League

O anunciou nessa quinta-feira (19) a contratação de Takumi Minamino junto ao , por 7.25 milhões de libras (cerca de R$ 38.45 milhões). O jogador integrará oficialmente o quadro de atletas dos Reds após 1 de janeiro de 2020, quando se abre a janela de transferências do inverno europeu.

O meia-atacante japonês tem 24 anos e 1,74 m de altura. É considerado um jogador rápido e habilidoso para jogar pelas pontas e dará mais opções ao ataque dos Reds, que já parece menos potente do que na última temporada. O seu novo treinador, Jürgen Klopp, não cansou de rasgar elogios ao atleta natural de Osaka, no .

"Takumi é um jogador muito rápido e muito esperto. Ele encontra espaço entre as linhas. Ele é corajoso com a bola, mas também corajoso sem a bola: um verdadeiro jogador de equipe. Ele faz o melhor de si para beneficiar outros", falou Klopp.

Minamino começou a jogar futebol no Sessel Kumatori, em 2004, quando tinha nove anos e por lá ficou até 2007, quando foi contratado para atuar na base do Cerezo Osaka, no qual atuou pela base até o fim de 2012. Nos primeiros dias do ano seguinte, Minamino foi promovido ao time principal.

Em janeiro de 2015, Minamino é contratado pelo RB Salzburg, da Áustria, e por lá começa a escrever as partes mais importantes de sua biografia. Ele fica de 7 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019 na equipe austríaca e conquista nove títulos: cinco como campeão da liga nacional e quatro como vencedor da Copa da Áustria.

Nesse período no Salzburg, Minamino participou de 199 jogos, marcou 64 gols e deu 44 assistências.

Agora ele segue um caminho parecido com o de Sadio Mané, que deixou o Salzburg para o e depois foi para o Liverpool e de Naby Keïta, que deixou o Salzburg, foi para o Leipzig e se juntou ao Liverpool. A diferença entre Minamino e os dois ex-companheiros é que o japonês vai para Anfield sem escalas em nenhum outro clube.

Como a transferêcia só será completada em 1 de janeiro, o japonês não jogará a pesada sequência de partidas que a Premier League reserva para os últimos dias do ano. Entretanto, o primeiro duelo do atleta pode ser já no clássico da cidade, já que o Liverpool encara o no dia 5 de janeiro, pela terceira fase da .