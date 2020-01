"Operação Cavani": novo e último ataque do Atlético de Madrid

Clube espanhol ainda não desistiu de assinar com o jogador uruguaio; PSG segue com jogo duro

Sem querer esperar até a próxima temporada, o está disposto a tudo por Cavani e preparam uma ofensiva final. De acordo com o jornal Marca, os rojiblancos farão a sua última tentativa a partir de segunda-feira (27).

Acompanhe o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Faltando apenas uma semana para o encerramento da janela de transferências, o Atleti corre contra o tempo, embora tenha chegado a apresentar uma oferta de 10 milhões pelo uruguaio. No entanto, o até agora se recusou a entrar em negociações argumentando que o clube conta com o atacante.

Sem dar o braço a torcer e ainda contando com uma dose de esperança, o clube espanhol não está disposto a desistir e irá buscar um acordo até o último minuto do dia 31 de janeiro, alterando assim o roteiro inicial que passou por não buscar reforços nesta janela, até não desistir de Cavani.

Fontes próximas ao Atlético de Madrid explicam à Goal que "a operação ainda é realmente complicada", mas não jogam a toalha e se apressam até o final do mercado. Enquanto isso, os dirigente colchoneros sabem que, se o uruguaio não chegar, poderia obter a transferência de Cedric Bakambu, uma contratação mais viável e que entraria nos parâmetros econômicos que o Atlético de Madrid pode assumir no momento.

A situação de Cavani no PSG

Cavani possui contrato com o PSG até junho de 2020. Portanto, o clube parisiense estaria tendo a sua última chance de conseguir dinheiro com a venda do uruguaio. Caso contrário, sairia totalmente gratuito na próxima janela.

“Por ordem da diretoria do PSG não querem deixá-lo sair até que termine a Champions, precisam dele para as oitavas de final. Mas não entendo por que não contam com ele, mas contarão para a Champions”, afirmou Luis Cavani, pai do jogador à emissora espanhola La Sexta.