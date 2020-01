Bruno Guimarães: Athletico aceita ofertas de Lyon e... Atlético de Madrid

Decisão sobre o futuro agora cabe ao próprio volante, que está na Colômbia com a seleção brasileira Sub-23

O é o mais novo velho concorrente na disputa pela contratação de Bruno Guimarães. A Goal apurou que o clube espanhol resolveu retomar com tudo a negociação e fez uma oferta ao Parananense. O valor, que gira em torno de 25 a 30 milhões de euros (por 80% dos direitos econômicos do volante), foi aceito pelo Furacão.

Para agilizar o acordo, os colchoneros pediram uma reunião às pressas em Madrid com representantes do jogador, que ainda têm conversas adiantadas com o . O clube francês, aliás, também tem o "sim" dos paranaenses, num negócio praticamente os mesmos termos colocados na mesa pelos espanhóis.

No fim do ano passado, o Atlético de Madrid chegou a abrir mão da preferência de compra do volante, visto que tinham como prioridade a contratação de um atacante. A valorização do jogador de 22 anos nos últimos dias, no entanto, acabou por ser determinante na reviravolta do caso – informação publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Com aval do Athletico, a decisão agora está nas mãos de Bruno Guimarães, que atualmente está na disputando o Pré-Olímpico com a Sub-23.

Fora do páreo

O , dono de uma proposta recusada de 20 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros por produtividade, e o , que chegou a ter um encontro em Londres para discutir o futuro do volante, desistiram da compra porque gostariam de adqurir os 100% dos direitos econômicos. O Athletico Paranaense, por sua vez, sempre esteve disposto a negociar somente 80%.