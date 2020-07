Quando a Copa do Brasil recomeça?

Presidente da CBF prevê que competição nacional seja retomada em 26 de agosto, depois do início da Série A

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, disse em entrevista divulgada neste domingo pelo jornal O Globo que a Copa do Brasil deve ser retomada no dia 26 de agosto, 17 dias depois do início previsto para a Série A do Brasileirão.

"Nosso planejamento vem desde o início da pandemia. Tínhamos planejado semana a semana qual seria o cenário. Discutimos diariamente isso. Decidimos a Série A numa reunião que durou quatro horas. A inicia na véspera, dia 8. Definimos que a também. Foi uma reivindicação feita por eles (clubes). A Copa do fica no dia 26", declarou.

A foi paralisada no dia 15 de março em virtude da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, os jogos de ida da terceira fase do torneio já haviam sido realizados, com vitória do e derrotas de , e . Relembre os resultados abaixo.

Juventude 1 x 1

Botafogo 1 x 0 Paraná

Basil de 0 x 1 Brusque

Cruzeiro 0 x 2 CRB

1 x 0 Fluminense

2 x 0 São José-RS

Ceará 1 x 0

3 x 0 Afogados-PE

Vasco 0 x 1

Ferroviária 0 x 0

Os clubes que ainda seguem na disputa, portanto, agora aguardam a definição exata das partidas de volta. Na sequência da competição, um sorteio vai definir quem entre os 10 classificados enfrenta quem na quarta fase.

Os cinco vencedores destes duelos estarão nas oitavas de final, fase em que se juntarão a , , , , , -PR, e (times brasileiros da Libertadores 2020), Red Bull (atual campeão da Série B), Cuiabá (atual campeão da Copa Verde) e (atual campeão da Copa do Nordeste).



Como de praxe, o campeão da Copa do Brasil de 2020 garante vaga na da América do ano seguinte. Outro atrativo enorme do torneio é a premiação - quem ficar com o título, por exemplo, vai embolsar R$ 54 milhões só por vencer a decisão.

A Copa do Brasil começou em 5 de fevereiro e, antes da pandemia, tinha a final prevista para 16 de setembro. Quatro times da Série A já deixaram a competição: , , e Sport.