CBF suspende torneios nacionais e deixa Estaduais nas mãos de federações

Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20 param por causa do coronavírus

Em virtude da pandemia do coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo a suspensão por tempo indeterminado das competições organizadas pela entidade que estão em andamento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desta forma, a Copa do , os Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Sub-20 não terão partidas disputadas a partir desta segunda-feira, dia 16.

Mais times

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em nota divulgada pela entidade.

A CBF disse ainda que "seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade".

Já sobre os , a CBF afirmou que "as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local".

Mais artigos abaixo

Depois de um final de semana com muitas partidas realizadas com portões fechados ao redor do Brasil, a expectativa é de que alguns Estaduais sejam paralisados - jogadores e treinadores têm inclusive defendido esta medida.

Clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, terão reuniões nesta segunda-feira que podem terminar com a suspensão do Carioca e do Paulista.