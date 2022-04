Qual punição Calleri pode receber por derrubar celular de jogador da base do Palmeiras?

Neste último domingo (03), após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no duelo válido pelo título do Campeonato Paulista de 2022, o atacante Jonathan Calleri, do Tricolor, acabou se envolvendo em polêmica quando arremessou o celular de um jovem que vestia a camisa do rival na saída do Allianz Parque.

O garoto que recebeu o tapa do jogador é Felipe Goto, atleta de base do Palmeiras. A presidente do clube, Leila Pereira, deu um novo aparelho ao jovem nesta terça-feira (05), após o desenvolvimento da história.

Como forma de punição, Calleri será denunciado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), onde será citado o artigo 258, que está definido como "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". A suspensão do jogador pode chegar em até seis jogos, que seriam cumpridos no Campeonato Paulista de 2023, mas a procuradoria ainda realiza investigações de outras citações que possam encaixar o caso e realizar a punição do atacante de outras competições.

Calleri se desculpou no dia seguinte ao ocorrido, quando escreveu em seu Instagram: "Sobre o que aconteceu no estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular".

O São Paulo acabou derrotado por 4 a 0 na casa do Palmeiras, após a vitória por 3 a 1 no Morumbi. A taça conquistada pela equipe alviverde é a de número 24 na história do clube, segundo com mais títulos paulistas no estado.