Calleri se desculpa por tapa e promete ajuda a garoto da base do Palmeiras

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, protagonizou uma cena que viralizou rapidamente nas redes sociais: após derrota para o Palmeiras, em duelo válido pelo título do Campeonato Paulista, o atacante deu um tapa no celular de um garoto com a camisa do rival, que fazia filmagem na saída dos jogadores do Tricolor.

Após o incidente e muita repercurssão, Calleri publicou em seus stories uma mensagem de desculpas para o jovem: "Sobre o que aconteceu no estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular".

Reprodução Instagram

A partida aconteceu no último domingo (04), quando o São Paulo chegava do primeiro duelo por um placar de 3 a 1, tendo vencido o rival no Morumbi. No Allianz Parque, casa do Palmeiras, o alviverde realizou a grande virada e deixou o agregado em 5 a 3, garantindo a taça e o 24º Paulistão de sua história.

Quem é o garoto que levou o tapa de Calleri?

O momento que viralizou na pós-comemoração alviverde foi o tapa do atacante Tricolor nas mãos de um jovem, que vestia a camisa do Palmeiras. Este era Felipe Goto, atleta de base, inclusive, da equipe do Verdão.

Em vídeo que Felipe gravava em seu celular, foi apresentado que o jovem direcionava o telefone para outras pessoas com a camisa do Palmeiras, e logo o aparelho acabou arremessado.