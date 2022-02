Qual o retrospecto de Brasil x Inglaterra no Mundial de Clubes?

Palmeiras e Chelsea disputaram a final do Mundial de Clubes na tarde deste sábado (12), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os ingleses venceram os brasileiros na decisão por 2 a 1 e igualaram uma disputa grande no torneio entre os dois países.

Antes da partida ocorrida em 2022, brasileiros e ingleses se enfrentaram em cinco oportunidades na competição internacional. Antes disso, o Brasil levava vantagem. Agora, as nações têm o mesmo número de títulos em decisões entre si.

A GOAL faz uma lista dos títulos nacionais e explica o que ocorreu em cada final. Veja, abaixo, a lista:

2021: Chelsea 2 x 1 Palmeiras

Campeão da Liga dos Campeões da UEFA, o Chelsea bateu o Palmeiras na tarde deste sábado (12), em Abu Dhabi. Romelu Lukaku e Kai Havertz marcaram para os Blues, enquanto Raphael Veiga fez o único do Verdão no duelo.

2019: Liverpool 1 x 0 Flamengo

O Liverpool venceu o Flamengo por 1 a 0 no estádio Nacional Khalifa, em Doha. Na ocasião, Roberto Firmino fez o gol da vitória dos Reds sobre o Rubro-Negro Carioca.

2012: Corinthians 1 x 0 Chelsea

O Corinthians venceu o Chelsea na final do Mundial de Clubes de 2012. Em partida disputada no Japão, os brasileiros contaram com gol de Paolo Guerrero para vencer os ingleses.

2005: São Paulo 1 x 0 Liverpool

O São Paulo bateu o Liverpool no Estádio Nacional de Yokohama, no Japão. Mineiro fez o único gol do jogo após ótima assistência de Aloísio Chulapa. Rogério Ceni fez ótimas defesas no compromisso e evitou gols do adversário britânico.

1999: Manchester United 1 x 0 Palmeiras

Em 1999, o Palmeiras enfrentou o Manchester United na final do Mundial de Clubes. O jogo aconteceu no Japão. Na ocasião, Roy Keane fez o gol do título inglês diante dos brasileiros. O jogador aproveitou cruzamento de Ryan Giggs para estufar a rede.

1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool

No jogo com o placar mais elástico entre brasileiros e ingleses, o Flamengo atropelou o Liverpool. Na ocasião, o torneio se chamava Copa Intercontinental e colocava frente a frente os campeões da América do Sul e da Europa. Os cariocas, comandados por Zico, contaram com gols de Nunes (dois) e Adílio para levar o título.