Qual foi a última temporada da Juventus sem conquistar nenhum título?

Equipe bianconeri disputa a final da Copa da Itália contra a Atalanta nesta quarta-feira (19)

Acostumada com grandes conquistas e com o domínio na Itália nos últimos anos, a Juventus pode terminar a temporada 2021/22 sem nenhum grande título. A Velha Senhora tem uma última chance de conquistar um campeonato nesta quarta-feira (19), quando enfrenta a Atalanta na final da Copa da Itália.

A temporada da equipe não foi das mais memoráveis, com a performance dos comandados de Andrea Pirlo muito aquém do esperado. Na Serie A TIM, a Juventus luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e corre sérios riscos de ficar de fora do principal campeonato europeus de clubes. Em quinto lugar no Campeonato Italiano, o time precisa vencer na última rodada e torcer contra Milan e Napoli na última rodada.

Grande objetivo do clube há alguns anos, a campanha na Liga dos Campeões também foi decepcionante. Os Bianconeris foram eliminados ainda nas oitavas de final, em casa, diante do Porto.

A Juventus até levantou uma taça na campanha, a Supercopa da Itália: troféu disputado em jogo único contra o Napoli. No entanto, se não vencer a Atalanta na final da Copa da Itália, colocará fim a um longo período vencedor de sua história.

Há 10 anos a Juventus conquista pelo menos um grande título. A última temporada que a equipe ficou sem título algum foi em 2010/11.

Naquele ano, o time era treinado por Luigi Delneri. A equipe terminou a Série A Italiana em sétimo, caiu na Copa da Itália ainda nas quartas de final (perdendo em casa para a Roma por 2 a 0) e ficou em terceiro em seu grupo na Liga Europa, atrás de Manchester City e Lech Poznan, da Polônia.

Desde então, a Velha Senhora conquistou pelo menos um título relevante em cada temporada, sem contar a Supercopa Italiana.