Qual foi a última derrota do Atlético-MG na Libertadores?

A equipe treinada por Eduardo Coudet estreou com derrota na fase de grupos de 2023

O Atlético-MG estreou com derrota na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. Mesmo jogando em casa, a equipe do Galo, desfalcada de Hulk, levou 1 a 0 do Libertad. Foi o primeiro revés dos alvinegros desde a fase de grupos da edição 2022 do certame.

Em maio do ano passado o Tolima contou com um gol nos acréscimos para bater o Atlético-MG por 2 a 1, dentro do Mineirão. Vale destacar que a eliminação atleticana para o Palmeiras, nas quartas de final, aconteceu nos pênaltis e após dois empates.

O Atlético-MG volta a entrar em campo pela Libertadores no próximo dia 18, contra o Athletico-PR. Até lá, terá uma decisão de Campeonato Mineiro frente ao América, duelo de Copa do Brasil e estreia no Campeonato Brasileiro.